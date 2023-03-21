Согласен, но не подпишу

Сербия утратила фактический контроль над Косовом после бомбардировок НАТО 1999 г.; в 2008 г. в одностороннем порядке была провозглашена независимость края. В то же время в Косове осталось сербское меньшинство, проживающее как в анклавах на всей территории края, так и компактной общиной в северных районах под частичным контролем Белграда.