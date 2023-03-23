Глобальный финансовый Армагеддон

Предвестником будущей динамики будет, возможно, Великобритания. Согласно расчетам МВФ, Великобритания станет единственной крупной экономикой, которая в этом году будет сокращаться и переживать рецессию. Даже российская экономика, находящаяся под санкциями и переживающая военное время, будет расти и опережать Великобританию. В прошлом году мы видели крах на рынке облигаций Королевства. В один момент кризиса длинные 50-летние linkers (облигации с купонами в зависимости от инфляции) страны потеряли 85% своей стоимости. Как выяснилось, пенсионные фонды использовали кредитное плечо через процентные свопы (interest rate swaps) на сумму более триллиона фунтов стерлингов, т. е. с семикратным кредитным плечом. В итоге Банк Англии был вынужден всего через три-четыре дня после объявления о небольшом повышении ставки и начале так называемого количественного ужесточения вернуться на рынок облигаций и снова начать выкупать бумаги, чтобы стабилизировать рынок. И тогда появились первые разговоры о том, что Англия превратилась в развивающийся рынок. Как вы знаете, центральный банк развивающегося рынка не может пойти и скупить свои облигации и снизить их доходность, так как это вызывает обвал валюты. В этот раз очевидно, что у Банка Англии еще осталось немного доверия рынка, но я думаю, что доверие иссякает и вполне возможен вариант, когда Центральный банк не сможет вмешиваться подобным образом, не повышая доходность и не вызывая падения курса валюты.