Экономические и финансовые кризисы: что делать государству?Справляться с рецессиями помогает контрцикличная политика
Рецессии, т. е. существенное замедление деловой активности, – обычное явление для рыночных экономик. Даже в крупнейших странах периодически происходят временные перестройки – иногда из-за снижения желания граждан покупать новые товары и услуги, либо из-за проблем в банковском секторе и сложностей с кредитами, либо из-за снижения стоимости активов, например акций или недвижимости, – в последнем случае «обедневшие» граждане тоже тратят меньше. Валовый внутренний продукт (ВВП) по определению суммирует все продажи товаров и услуг на территории страны, а расходы домохозяйств определяют его в России на 50% и на 70% в США. Таким образом, спрос населения является основной причиной современных рецессий.
Но случаются и более сильные спады ВВП, которые принято называть экономическими или финансовыми кризисами. Экономический кризис – ситуация существенного снижения спроса, которая продолжается хотя бы несколько месяцев. Такие явления определяются не как «два квартала падения ВВП подряд» – так звучит одно из общепринятых определений рецессии, – а сразу по многим переменным: от безработицы до промышленного производства.
Финансовый кризис – несколько другое явление. Под этим обычно подразумевают проблемы в банковском секторе в дополнение к экономическому кризису. В частности, настолько существенное снижение стоимости активов банков, что они значительно сокращают выдачу новых кредитов.
В главной экономике мира – США – насчитывают 12 рецессий после 1947 г., а их средняя продолжительность составляла примерно 10 месяцев. Например, в 2020 г. она шла два месяца (и это точно не было кризисом), а в 2007–2009 гг. – 18 месяцев (этот период принято называть мировым финансовым кризисом). Более того, после формального окончания рецессии и начала оживления экономике требуется время, чтобы восстановиться до старых уровней. Именно поэтому безработица в крупных странах не снижается сразу после окончания рецессии, а постепенно подходит к старым уровням (см. график 1 по США).
Глубокие кризисы плохи тем, что затрагивают экономику в глубину и почти по всему периметру по сравнению с менее серьезными рецессиями. Обычно мощный спад ВВП влечет значительное ухудшение балансов банков, что тормозит кредитование на несколько будущих лет. Это заставляет государство спасать отдельные банки и финансовые организации как часть кровеносной системы экономики – мы видели примеры как в США в кризис 2007–2009 гг., так и в России после 2015 г. (например, банк «Открытие», недавно проданный ВТБ). За научные исследования в этой области в 2022 г. была вручена Нобелевская премия по экономике, в том числе бывшему центробанкиру США Бену Бернанке.
Что делать государству в кризис?
И для рецессии, и для кризиса характерны одни и те же проблемы, в основном затрагивающие граждан. Они хорошо просматриваются через призму безработицы. Если фирмы увольняют сотни тысяч людей (в 2007–2009 гг. речь в США шла про 7 млн человек новых безработных), властям было бы удобнее, если бы экономика как можно быстрее восстановилась до старых уровней занятости и выпуска.
Для этого приходится проводить достаточно активную антикризисную политику. Есть два стандартных механизма поддержки экономики – госрасходы, связанные с бюджетами правительства и регионов, и ставка центрального банка (ЦБ), которая влияет на кредитование. Один из универсальных макрорецептов для механизма с госрасходами – дефицит бюджета в рецессию и его снижение во время роста ВВП с возможным выходом в профицит.
Тогда в рамках всего бизнес-цикла бюджетная политика становится сбалансированной. Кроме того, госрасходы достигают экономики сразу в отличие от механизма с изменением процентных ставок, поэтому особенно полезны для стабилизации спроса.
Ставки ЦБ чуть легче и быстрее можно снижать во время рецессии – так как это решение совета директоров или комитета по ставкам и может быть сделано в один день. Но изменение не сразу влияет на стоимость денег в экономике, не мгновенно повышает желание граждан и компаний брать кредиты, поэтому инструмент ЦБ имеет отложенное влияние на стимулирование ВВП.
Во время снижения деловой активности обычно граждане переходят к более сберегательному поведению, дополнительно откладывая средства в банках. Поэтому финансирование дополнительных госрасходов за счет выпуска облигаций или трат резервных фондов (как фонд национального благосостояния в России) дает импульс экономике и одновременно не создает сложностей по финансированию. Более того, у госрасходов огромное влияние на экономику в рецессию – оценки так называемого мультипликатора госрасходов показывают значения выше 2, т. е. на один потраченный государством рубль экономика создает больше одного рубля дополнительного спроса.
Почему эти рецепты полезны?
Исследователи проверяли, как влияет на возможности государства справляться с рецессиями сбалансированность бюджета и ставка ЦБ. Профессоры Кристина и Дэвид Ромеры (2017, 2019) показали, что для выхода из замедления экономики важны два компонента – «возможность государства занимать» на рынках, часто связанная с низким госдолгом к ВВП, и «высокая ставка ЦБ», чтобы можно было ее снижать в случае необходимости.
У стран, которые имели обе характеристики до рецессии, спад ВВП впоследствии в среднем ограничивался 1%. А вот если государство не соответствовало ни одному из этих критериев, т. е. увеличивать госдолг было сложно, а ставка ЦБ уже и так была низкой, падение ВВП могло составить до 10%. Таким образом, работа российского правительства и ЦБ до рецессий 2020 и 2022 гг. практически образцовая – мы видели низкий госдолг (он и сейчас всего лишь около 20% ВВП), высокие ставки (которые Банк России значительно снижал в 2020 г.), т. е. экономика находилась в боеготовности к преодолению кризисов.
Но нынешнюю ситуацию в России, начиная с 2022 г., лучше называть структурной трансформацией экономики, а не рецессией. Мы перестраиваем наши торговые связи, и это совсем не обычное циклическое явление – скорее полное изменение взаимодействия с внешним сектором. Для нас это перестройка на стороне предложения товаров и услуг, а не спроса на них. Поэтому поддержка за счет высоких госрасходов в 2022 г. и ставки ЦБ (все еще 7,5%) в декабре 2022 г. на уровне ниже декабря 2021 г. (8,5%) – свидетельство понимания «новой реальности», в которой государство на начальных этапах играет большую роль для трансформации структуры экономики.
Рецессии, в том числе кризисы, довольно стандартны для современных рыночных экономик. Они связаны с колебаниями спроса на товары и услуги, в основном со стороны домохозяйств. Во время рецессий дополнительные госрасходы, а также снижение ставки ЦБ помогают быстрее вернуться на предыдущий уровень ВВП и снизить безработицу. События в России в 2022–2023 гг. стоит оценивать как структурную трансформацию экономики, а не обычную циклическую рецессию, поэтому хотя задействовать традиционные инструменты борьбы с кризисом и необходимо, но этого недостаточно: нужно в целом переформатировать модель, на данном этапе – торговые связи.