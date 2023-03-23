Экономические и финансовые кризисы: что делать государству?

Но нынешнюю ситуацию в России, начиная с 2022 г., лучше называть структурной трансформацией экономики, а не рецессией. Мы перестраиваем наши торговые связи, и это совсем не обычное циклическое явление – скорее полное изменение взаимодействия с внешним сектором. Для нас это перестройка на стороне предложения товаров и услуг, а не спроса на них. Поэтому поддержка за счет высоких госрасходов в 2022 г. и ставки ЦБ (все еще 7,5%) в декабре 2022 г. на уровне ниже декабря 2021 г. (8,5%) – свидетельство понимания «новой реальности», в которой государство на начальных этапах играет большую роль для трансформации структуры экономики.