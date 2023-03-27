Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Филиппины меняют ориентацию

Что подтолкнуло Маркоса-младшего к военному сотрудничеству с США
Евгений Трифонов , политолог

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший сообщил о решении предоставить США доступ к четырем объектам на острове Лусон, близком к Тайваню. ВМС США смогут использовать эти объекты в качестве военных баз. Ранее, в январе, Маркос уже выделил американцам пять военных баз на островах в Южно-Китайском море.

Сближение Филиппин с США и блоком AUKUS, который называют тихоокеанским НАТО, вызвало гнев Пекина. Представители КНР заявили, что «такое сотрудничество втянет Филиппины в пучину геополитической борьбы и в конечном итоге нанесет ущерб их экономическому развитию». Маркос-младший утверждает, что сотрудничество с американцами позволит Филиппинам повысить обороноспособность, противостоять притязаниям Китая на филиппинский сектор архипелага Спратли, а также создаст тысячи рабочих мест. Китайский МИД парирует: борьба с безработицей путем размещения военных баз США – это попытка утолить жажду ядом.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных