Филиппины меняют ориентацию

Сближение Филиппин с США и блоком AUKUS, который называют тихоокеанским НАТО, вызвало гнев Пекина. Представители КНР заявили, что «такое сотрудничество втянет Филиппины в пучину геополитической борьбы и в конечном итоге нанесет ущерб их экономическому развитию». Маркос-младший утверждает, что сотрудничество с американцами позволит Филиппинам повысить обороноспособность, противостоять притязаниям Китая на филиппинский сектор архипелага Спратли, а также создаст тысячи рабочих мест. Китайский МИД парирует: борьба с безработицей путем размещения военных баз США – это попытка утолить жажду ядом.