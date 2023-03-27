Филиппины меняют ориентацию

Филиппины меняют ориентациюЧто подтолкнуло Маркоса-младшего к военному сотрудничеству с США
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший сообщил о решении предоставить США доступ к четырем объектам на острове Лусон, близком к Тайваню. ВМС США смогут использовать эти объекты в качестве военных баз. Ранее, в январе, Маркос уже выделил американцам пять военных баз на островах в Южно-Китайском море.
Сближение Филиппин с США и блоком AUKUS, который называют тихоокеанским НАТО, вызвало гнев Пекина. Представители КНР заявили, что «такое сотрудничество втянет Филиппины в пучину геополитической борьбы и в конечном итоге нанесет ущерб их экономическому развитию». Маркос-младший утверждает, что сотрудничество с американцами позволит Филиппинам повысить обороноспособность, противостоять притязаниям Китая на филиппинский сектор архипелага Спратли, а также создаст тысячи рабочих мест. Китайский МИД парирует: борьба с безработицей путем размещения военных баз США – это попытка утолить жажду ядом.