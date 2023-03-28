Ножи и педагогика

Число громких трагедий в школах растет, и речь не только о скулшутинге. Что может сделать государство, чтобы рядовой конфликт между учениками не превратился в уголовное дело? Часть 1 статьи 51 закона об образовании гласит: образовательное учреждение должно создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья воспитанников. Поэтому, если с учеником что-то случилось, ответственность несет школа (если в момент инцидента ребенок находился под ее надзором). Ситуация может быть любой: от травмы из-за разбитого окна автобуса на школьной экскурсии или неудачного падения в раздевалке до драки с одноклассником в школьном дворе.