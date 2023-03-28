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Ножи и педагогика

Что делать, когда школа становится опасной
Виктория Дергунова , адвокат, партнер практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation

Число громких трагедий в школах растет, и речь не только о скулшутинге. Что может сделать государство, чтобы рядовой конфликт между учениками не превратился в уголовное дело? Часть 1 статьи 51 закона об образовании гласит: образовательное учреждение должно создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья воспитанников. Поэтому, если с учеником что-то случилось, ответственность несет школа (если в момент инцидента ребенок находился под ее надзором). Ситуация может быть любой: от травмы из-за разбитого окна автобуса на школьной экскурсии или неудачного падения в раздевалке до драки с одноклассником в школьном дворе.

Родители пострадавшего ученика вправе требовать проведения внутреннего расследования и установления виновных. Если им пришлось заплатить за лечение и реабилитацию ребенка, они также могут получить от школы компенсацию материального ущерба и морального вреда. В таких историях многие задают вполне логичный вопрос: «А как же родители?» Ведь семья – главный ответственный за воспитание ребенка. Родителей виновника ЧП тоже можно привлечь, но для этого нужно доказать, что случившееся есть результат ненадлежащего воспитания ребенка. В противном случае вина в полном объеме будет возложена на образовательное учреждение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных