Не потерять золото

Не потерять золотоЭтот металл и его производители – стратегический ресурс государства в формировании новой глобальной финансовой архитектуры
Вот уже год Россия живет в новой экономической реальности. Адаптация к санкциям и изменению торгово-расчетного режима в целом прошла успешно. Об этом можно судить не только по макроэкономическим данным, но и на основе видения того, что происходит в золотодобывающей промышленности. Несмотря на все сложности, Россия уверенно остается в тройке крупнейших добытчиков золота – вместе с Китаем и Австралией.
Было непросто. Традиционные каналы продаж через Лондонскую биржу стали недоступны. Центробанк перестал закупать золото по мировым ценам – ввел большой дисконт, вынуждая производителей самостоятельно продавать золото вне страны. Финансирование и расчеты через привычных партнеров из числа западных банков также нарушены. Всего за год отрасль сумела адаптироваться к этим шоковым переменам. Крупные компании, образно говоря, выучили арабский и китайский языки. Переключились на покупателей из дружественных стран. Сумели наладить экспорт, выстроили логистические и расчетные цепочки, хотя бы и с ростом расходов на перевозку, страхование, конвертацию валют и т. д.