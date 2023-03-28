Не потерять золото

Вот уже год Россия живет в новой экономической реальности. Адаптация к санкциям и изменению торгово-расчетного режима в целом прошла успешно. Об этом можно судить не только по макроэкономическим данным, но и на основе видения того, что происходит в золотодобывающей промышленности. Несмотря на все сложности, Россия уверенно остается в тройке крупнейших добытчиков золота – вместе с Китаем и Австралией.