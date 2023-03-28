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Не потерять золото

Этот металл и его производители – стратегический ресурс государства в формировании новой глобальной финансовой архитектуры
Виктор Таракановский , председатель Союза старателей

Вот уже год Россия живет в новой экономической реальности. Адаптация к санкциям и изменению торгово-расчетного режима в целом прошла успешно. Об этом можно судить не только по макроэкономическим данным, но и на основе видения того, что происходит в золотодобывающей промышленности. Несмотря на все сложности, Россия уверенно остается в тройке крупнейших добытчиков золота – вместе с Китаем и Австралией.

Было непросто. Традиционные каналы продаж через Лондонскую биржу стали недоступны. Центробанк перестал закупать золото по мировым ценам – ввел большой дисконт, вынуждая производителей самостоятельно продавать золото вне страны. Финансирование и расчеты через привычных партнеров из числа западных банков также нарушены. Всего за год отрасль сумела адаптироваться к этим шоковым переменам. Крупные компании, образно говоря, выучили арабский и китайский языки. Переключились на покупателей из дружественных стран. Сумели наладить экспорт, выстроили логистические и расчетные цепочки, хотя бы и с ростом расходов на перевозку, страхование, конвертацию валют и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных