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Почему Ирану открыли въезд

«АвтоВАЗа» и китайских производителей не хватает, чтобы заполнить авторынок
Денис Ильюшенков

Автодилер «Бест моторс» планирует запустить в России продажи иранских автомобилей марки Saipa. Отечественным потребителям будут предложены три модели. Cубкомпактный хэтчбек Quick и седан Saina производятся на платформе корейской Kia Pride (Kia Rio) образца конца 1980-х гг. и комплектуются 1,5-литровым двигателем мощностью 87 л. с. Saipa Shahin – компактный седан с турбированным двигателем объемом 1,5 л (110 л. с.) на платформе Toyota Corolla образца середины 2010-х гг.

В самом Иране эта марка популярна. В первом полугодии 2022 г. на местном рынке было продано 523 600 новых автомобилей, из них 38% – Saipa. Первую тысячу машин «Бест моторс» привезет уже в июне, причем, чтобы не ждать прохождения полноценной сертификации, по параллельному импорту. За первый год поставок дилер хочет продать 10 000 автомобилей Saipa.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных