Почему Ирану открыли въезд

В самом Иране эта марка популярна. В первом полугодии 2022 г. на местном рынке было продано 523 600 новых автомобилей, из них 38% – Saipa. Первую тысячу машин «Бест моторс» привезет уже в июне, причем, чтобы не ждать прохождения полноценной сертификации, по параллельному импорту. За первый год поставок дилер хочет продать 10 000 автомобилей Saipa.