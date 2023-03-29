Почему Ирану открыли въезд«АвтоВАЗа» и китайских производителей не хватает, чтобы заполнить авторынок
Автодилер «Бест моторс» планирует запустить в России продажи иранских автомобилей марки Saipa. Отечественным потребителям будут предложены три модели. Cубкомпактный хэтчбек Quick и седан Saina производятся на платформе корейской Kia Pride (Kia Rio) образца конца 1980-х гг. и комплектуются 1,5-литровым двигателем мощностью 87 л. с. Saipa Shahin – компактный седан с турбированным двигателем объемом 1,5 л (110 л. с.) на платформе Toyota Corolla образца середины 2010-х гг.
В самом Иране эта марка популярна. В первом полугодии 2022 г. на местном рынке было продано 523 600 новых автомобилей, из них 38% – Saipa. Первую тысячу машин «Бест моторс» привезет уже в июне, причем, чтобы не ждать прохождения полноценной сертификации, по параллельному импорту. За первый год поставок дилер хочет продать 10 000 автомобилей Saipa.