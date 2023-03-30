Наш враг – не ислам, а глобалистская повестка

Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что за этой позицией скрываются две разные, даже противоположные точки зрения. Одна направлена против ислама как такового, а не против его пришествия в Европу. Они обвиняют эту религию в отсталости и бесчеловечности. Согласно их точке зрения, исламские ценности несовместимы с универсальными, такими как права человека, права женщин, секуляризм. Они часто цитируют стихи Корана, чтобы доказать, что ислам по своей сути плохой и устаревший. Я называю это «критикой ислама».