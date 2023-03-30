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Наш враг – не ислам, а глобалистская повестка

Примером успешного взаимодействия с исламом служит Россия, а не США
Ганс-Томас Тилльшнайдер , член регионального парламента в Германии

Принципиально критическое отношение к исламу, похоже, является неотъемлемым элементом патриотической оппозиции во всех европейских странах. Голландская Партия свободы выросла благодаря тому, что ее лидер Геерт Вилдерс критиковал ислам. В Германии партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) формулирует в основной программе: «Ислам – не часть Германии». Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, комментируя массовые молитвы мусульман на улицах городов Франции, вспоминала о немецкой оккупации во время Второй мировой войны. Лидер «Шведских демократов» Джимми Акессон с гордостью назвал свою партию «антиисламской». Этот список можно было бы продолжать до бесконечности.

Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что за этой позицией скрываются две разные, даже противоположные точки зрения. Одна направлена против ислама как такового, а не против его пришествия в Европу. Они обвиняют эту религию в отсталости и бесчеловечности. Согласно их точке зрения, исламские ценности несовместимы с универсальными, такими как права человека, права женщин, секуляризм. Они часто цитируют стихи Корана, чтобы доказать, что ислам по своей сути плохой и устаревший. Я называю это «критикой ислама».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных