Третий глаз учителя

Впрочем, в образовании – и конкретно в образовательных технологиях (EdTech) – ИИ сейчас используется в полном соответствии с заветами Айзека Азимова и его коллег. Глобальный рынок ИИ в EdTech по итогам 2022 г. оценивался в $2,1 млрд. До 2030 г. он будет прирастать на 36% ежегодно – такой прогноз дают аналитики PSMarketResearch. И, как отмечают аналитики, самый большой спрос сегодня наблюдается на ИИ-решения, выполняющие административные задачи и улучшающие связь учитель – ученик.