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Третий глаз учителя

Как искусственный интеллект освобождает преподавателя от рутинной нагрузки
Георгий Бабаян , основатель школы программирования Elbrus Bootcamp

Фантасты XX в. полагали, что искусственный разум станет помощником человека, не больше. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, и т. д. Но сейчас нарастает массовый страх, что искусственный интеллект (ИИ) просто вытеснит человека. Робот лишит работы таксистов и художников, сам будет писать заметки в газету... А использование ИИ в оружейных системах уже заставляет вспомнить «Терминатора» и SkyNet.

Впрочем, в образовании – и конкретно в образовательных технологиях (EdTech) – ИИ сейчас используется в полном соответствии с заветами Айзека Азимова и его коллег. Глобальный рынок ИИ в EdTech по итогам 2022 г. оценивался в $2,1 млрд. До 2030 г. он будет прирастать на 36% ежегодно – такой прогноз дают аналитики PSMarketResearch. И, как отмечают аналитики, самый большой спрос сегодня наблюдается на ИИ-решения, выполняющие административные задачи и улучшающие связь учитель – ученик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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