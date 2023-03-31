«Далекая Радуга»: конец света в красивых декорациях

Произведение написано в 1963 г. под впечатлением от фильма Стэнли Крамера «На берегу» о ядерной катастрофе и смерти человечества. События происходят на планете Радуга в XXIII в. Здесь течет вполне благополучная жизнь, но покой оказывается недолговечным. Ученые-физики проводят эксперименты по нуль-транспортировке, т. е. по мгновенному перебросу вещества из одной точки в другую. Следствие опытов – Волна, уничтожающая все на своем пути. Ее всегда удавалось остановить с помощью специальных машин, но не в этот раз. Из-за допущенной ошибки ситуация стала необратимой, а на планете – только один звездолет, в котором мало мест. Люди по-разному ведут себя перед лицом надвигающейся смерти. Одни пытаются спастись сами, другие спасают близких, третьи сохраняют хладнокровие и продолжают работать. В итоге все повинуются решению Леонида Горбовского, командира звездолета: улетают только дети и матери с новорожденными, а остальные остаются. Очевидно, они обречены.