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«Далекая Радуга»: конец света в красивых декорациях

МХТ им. Чехова представил премьеру по фантастической повести братьев Стругацких
Ксения Стольная , критик

«Далекая Радуга» стала второй работой Андрея Гончарова в МХТ им. Чехова после «Чрева» по Евгению Замятину. Прежде этот рассказ никто в театре не ставил. Режиссер нередко выбирает сложный, неожиданный литературный материал. Драматургии он предпочитает прозу, причем зачастую новую для сцены. Повесть Аркадия и Бориса Стругацких не стала исключением.

Произведение написано в 1963 г. под впечатлением от фильма Стэнли Крамера «На берегу» о ядерной катастрофе и смерти человечества. События происходят на планете Радуга в XXIII в. Здесь течет вполне благополучная жизнь, но покой оказывается недолговечным. Ученые-физики проводят эксперименты по нуль-транспортировке, т. е. по мгновенному перебросу вещества из одной точки в другую. Следствие опытов – Волна, уничтожающая все на своем пути. Ее всегда удавалось остановить с помощью специальных машин, но не в этот раз. Из-за допущенной ошибки ситуация стала необратимой, а на планете – только один звездолет, в котором мало мест. Люди по-разному ведут себя перед лицом надвигающейся смерти. Одни пытаются спастись сами, другие спасают близких, третьи сохраняют хладнокровие и продолжают работать. В итоге все повинуются решению Леонида Горбовского, командира звездолета: улетают только дети и матери с новорожденными, а остальные остаются. Очевидно, они обречены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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