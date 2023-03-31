Вилка без розетки

С одной стороны, работа идет: в 2022 г. в 12 регионах РФ ввели в эксплуатацию 439 быстрых зарядных станций. Совокупное число «зарядок», включая домашние, на сегодня – порядка 7500 (при этом общественных – меньшинство). То есть на одну станцию приходится порядка трех автомобилей, в то время как среднее требование – десять машин на заправочный пункт. Вероятно, многие посчитают, что этого вполне достаточно: развитие инфраструктуры опережает темпы роста автомобильного парка в РФ. Более того, кто-то может сегодня усомниться в перспективах развития данного направления, учитывая количество санкций, введенных против России, и тот факт, что до недавнего времени самыми популярными электромобилями были иномарки. Но как бы странно это ни звучало, именно западные ограничения становятся драйвером, который подтолкнет развитие российской электромобильной промышленности.