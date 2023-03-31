Вилка без розетки

Вилка без розеткиДостаточно ли сегодня в России электрозаправок для роста покупательского спроса на электрокары
В мировом машиностроении уже не первый год наблюдается постепенное смещение интереса автопроизводителей и потребителей от автомобилей с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями к автомобилям, использующим в составе силовой установки двигатели на альтернативных источниках энергии. В частности, речь об электромобилях. Совокупные продажи гибридных (HEV) и полностью электрических автомобилей (EV), согласно оценкам Международного энергетического агентства, превысили в 2019 г. 2 млн единиц, что составило около 2,4–2,6 % мирового рынка новых автомобилей.
Сейчас уже около 42% россиян готовы рассмотреть покупку электромобиля: таковы результаты опроса онлайн-сервиса «СберАвто» и медиахолдинга Rambler & Co (март 2023 г., почти 180 000 респондентов старше 18 лет из всех регионов РФ). И безусловно, преимущества такого выбора по сравнению с двигателями внутреннего сгорания давно известны: простота конструкции, ее высокая надежность, «легкий» режим работы, отсутствие выхлопа. И главное – равномерная тяга на всех оборотах, от нуля до максимума, что делает излишними и сцепление, и коробку передач.
Как показал опрос, главными преимуществами электрических машин россияне называют: возможность значительно экономить на топливе (32%) в сравнении с привычным ДВС; комфорт и динамику разгона таких ТС (19%); льготы от государства (12%) в виде бесплатной парковки, бесплатного проезда по платным дорогам и субсидий по госпрограмме льготного автокредитования; большое количество современных технологий, а также систем безопасности (8%) и отсутствие шума при движении автомобиля (7%).
В последние годы темпы роста автопарка электромобилей в России значительно увеличились. На конец 2020 г. в стране насчитывалось около 11 000 таких машин, в 2021-м – 12 400, а сейчас – уже 20 700 электромобилей, по данным агентства «Автостат», и 24 000 – по данным Минэкономики РФ. При этом, как показывают исследования, около трети автомобилистов готовы были бы купить электромобиль только при наличии в РФ развитой инфраструктуры и системы обслуживания таких машин.
С одной стороны, работа идет: в 2022 г. в 12 регионах РФ ввели в эксплуатацию 439 быстрых зарядных станций. Совокупное число «зарядок», включая домашние, на сегодня – порядка 7500 (при этом общественных – меньшинство). То есть на одну станцию приходится порядка трех автомобилей, в то время как среднее требование – десять машин на заправочный пункт. Вероятно, многие посчитают, что этого вполне достаточно: развитие инфраструктуры опережает темпы роста автомобильного парка в РФ. Более того, кто-то может сегодня усомниться в перспективах развития данного направления, учитывая количество санкций, введенных против России, и тот факт, что до недавнего времени самыми популярными электромобилями были иномарки. Но как бы странно это ни звучало, именно западные ограничения становятся драйвером, который подтолкнет развитие российской электромобильной промышленности.
Европейский парламент окончательно одобрил отказ в странах Старого Света от двигателя внутреннего сгорания для новых автомобилей в 2035 г. Однако это вызвало бурные дебаты: ряд политиков считают, что такие меры навредят автомобильной промышленности, например, в той же Германии, и таким образом поставят китайских конкурентов на поул-позицию.
При этом широкое внедрение электрокаров в России, как и в других странах (в том же Китае), началось с городского пассажирского транспорта. Несмотря на более высокую стоимость электробусов, их эксплуатационные издержки – ниже. Ожидается, что на электромобили постепенно пересядут коммерческие перевозчики, маршруты которых в основном проходят по мегаполисам и ближнему пригороду.
И хотя в нашей стране пока нет сертифицированных легких и среднетоннажных коммерческих автомобилей, которыми можно доставлять грузы в рамках городской агломерации, – они скоро появятся. Круг разработчиков и производителей электротранспортных средств в России уже сформировался: реализуются проекты на «Камазе», ГАЗе, «Волгабасе», «Соллерсе», стартовали заказы на легкий грузовик EVM Pro на шасси «УАЗ Профи».
Самые заметные батарейные электромобили в Москве сегодня – это вовсе не Tesla или подержанные Nissan Leaf, а электробусы, которые активно закупает мэрия. Что касается легковых машин, то уже сейчас в активной стадии находятся проекты по сборке камазовского малыша «Кама», тольяттинского компакт-кара Zetta, ростеховского кроссовера E-Neva, китайских брендов – DongFeng Voyah (Evolute), JAC. Hongqi завершает сертификацию в РФ своего электрического «роллс-ройса» E-HS9, Geely уже привозил на пробу в Минск электрокары Geometry.
В феврале 2023 г. продажи новых электромобилей в России выросли на 90%, в сравнении с февралем прошлого года – до 550 единиц, сообщает «Автостат». И что характерно, лидером продаж стал отечественный седан Evolute i-Pro (продано 117 единиц). Поэтому на фоне роста темпов развития автомобильного парка необходимо сохранять темпы развития инфраструктуры. А они сегодня находятся под угрозой.
В прошлом году Минэнерго огласило размер субсидий из бюджета в 2022 г. на установку ЭЗС: 60% от фактических затрат получателя субсидии на приобретение оборудования станции, но не более 1,86 млн руб. на одну ЭЗС. Оператор также мог получить субсидию на техприсоединение станции к электросетям в размере 30% от платежа, но не более 900 000 руб.
Исходя из этих параметров, рекомендованная цена станции, за которую оператор получит субсидию от государства, равна 3,1 млн руб. Однако в реальности цены выше. Кроме того, производители станций срывали сроки поставок в прошлом году, поэтому у отрасли есть серьезные сомнения в выполнимости амбициозных планов программы субсидирования в 2023 г. Еще одним серьезным препятствием для развития инфраструктуры остается стоимость подключения к сетям. В 2023 г. из-за отмены льгот на техприсоединение цены на эту услугу резко выросли – до 3–4 млн руб.
Сегодня развитие электротранспорта (и в первую очередь инфраструктуры для него) способствует созданию новых рынков продукции, сочетающих полезный эффект своего функционального назначения с обеспечением безопасных и благоприятных условий для здоровья человека и окружающей среды. Кроме того, речь идет об обеспечении глобальной конкурентоспособности российских товаров и услуг по уровню их энерго- и углеродоемкости. Как показал опыт европейских стран, именно развитие инфраструктуры становится основным драйвером роста рынка электрокаров. А поэтому в России не стоит снижать уровень господдержки компаний-операторов ЭЗС – и не строить препятствий рынку в зависимости от темпов его развития, что, к сожалению, мы сегодня наблюдаем.