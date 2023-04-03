Большой совет для маленькой компании

Большой совет для маленькой компанииКоллективный орган управления может пригодиться и небольшому бизнесу, если он хочет быстро вырасти
В последние годы мы видим большой тренд на создание советов директоров и профильных комитетов в среднем и даже малом бизнесе. Одна из студенток школы «Сколково», будучи собственником растущего бизнеса, например, так объяснила это: «Я создаю совет, потому что мне не с кем поговорить. У меня нет в компании контрагентов нужного масштаба личности и требуемого уровня экспертизы, мало людей, с которыми я могу посмотреть на новые рынки, на новые ниши, пересобрать свою стратегию». А кому-то из собственников просто важно распределить ответственность: «Не я один принял это решение, а 10 уважаемых экспертов подтвердили его правильность».
Трудно назвать точную границу, когда бизнесу было бы полезно завести такой орган управления. Назову несколько возможных критериев. Первый – оборот от 1 млрд руб. в год. Практика показывает, что в таких компаниях собственники уже начинают задумываться о совете директоров. Второй – обороты бизнеса могут быть меньше, но перед ним ставится задача быстрого кратного масштабирования. Третий – когда стоит задача диверсификации активов, создается несколько направлений работы, намечаются интересные сделки по покупке-продаже бизнесов. Как только вы начинаете создавать «маленький холдинг», можно думать про совет директоров.