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Большой совет для маленькой компании

Коллективный орган управления может пригодиться и небольшому бизнесу, если он хочет быстро вырасти
Елена Витчак , профессор бизнес-практики Школы управления «Сколково»

В последние годы мы видим большой тренд на создание советов директоров и профильных комитетов в среднем и даже малом бизнесе. Одна из студенток школы «Сколково», будучи собственником растущего бизнеса, например, так объяснила это: «Я создаю совет, потому что мне не с кем поговорить. У меня нет в компании контрагентов нужного масштаба личности и требуемого уровня экспертизы, мало людей, с которыми я могу посмотреть на новые рынки, на новые ниши, пересобрать свою стратегию». А кому-то из собственников просто важно распределить ответственность: «Не я один принял это решение, а 10 уважаемых экспертов подтвердили его правильность».

Трудно назвать точную границу, когда бизнесу было бы полезно завести такой орган управления. Назову несколько возможных критериев. Первый – оборот от 1 млрд руб. в год. Практика показывает, что в таких компаниях собственники уже начинают задумываться о совете директоров. Второй – обороты бизнеса могут быть меньше, но перед ним ставится задача быстрого кратного масштабирования. Третий – когда стоит задача диверсификации активов, создается несколько направлений работы, намечаются интересные сделки по покупке-продаже бизнесов. Как только вы начинаете создавать «маленький холдинг», можно думать про совет директоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных