Стимулирующее регулирование без налоговых льгот

Цифры не только впечатляют, но и заставляют признать безусловное превосходство МФО в гонке технологий онлайн-выдач, ведь часто онлайн-банкинг от кредитных организаций в лучшем случае начинается с фразы «мы привезем вам карту завтра». Конечно, можно рассуждать о разности целевых аудиторий банков и МФО, но пандемия 2020 г. подтолкнула клиентов кредитных организаций в число заемщиков МФО не только потому, что банки резко сократили уровень одобрения заявок на получение денежных средств, но и в прямом смысле этого слова оказались недоступны для посещения. Кроме того, микрофинансовая организация, будучи по сути своей банком одного (кредитного) продукта в отличие от банка, в котором есть все, может позволить себе сконцентрироваться на технологиях оценки платежеспособности и скорости выдач.