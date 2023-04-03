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Новая география цен

Почему распадается система глобальных ценовых индикаторов на основные экспортные товары
Наталья Порохова , начальник Центра ценовых индексов Газпромбанка

Развитие национальных ценовых индикаторов – не только горячая тема российского регулирования, но и глобальный тренд. Тот же Китай в 2021 г. запустил реформу национальных ценовых бенчмарков и развивает собственные индексы. В России импортозамещение индикаторов в контрактах и расчете налогов стало востребованным только сейчас, когда зарубежные ценовые агентства ушли с рынка. Почему же это делают другие страны? Причин две: деглобализация и зрелость развивающихся экономик. Система глобальных ценовых бенчмарков, где от одного эталона путем добавления стоимости фрахта можно посчитать цены в любой точке мира, перестала работать.

Главные мировые эталоны цен на нефть, нефтепродукты, химию, цветные металлы традиционно рассчитываются на базисе Европы, уголь – это Австралия, пшеница – США. Это давние центры производства таких товаров, и основные ценовые агентства были основаны именно там – в США и Великобритании. Да и сбор информации о ценах таким агентствам проще проводить в англоязычной среде, чем на иероглифах или кириллице. Но эту систему нельзя назвать всеобъемлющей и совершенной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных