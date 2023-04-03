Новая география цен

Развитие национальных ценовых индикаторов – не только горячая тема российского регулирования, но и глобальный тренд. Тот же Китай в 2021 г. запустил реформу национальных ценовых бенчмарков и развивает собственные индексы. В России импортозамещение индикаторов в контрактах и расчете налогов стало востребованным только сейчас, когда зарубежные ценовые агентства ушли с рынка. Почему же это делают другие страны? Причин две: деглобализация и зрелость развивающихся экономик. Система глобальных ценовых бенчмарков, где от одного эталона путем добавления стоимости фрахта можно посчитать цены в любой точке мира, перестала работать.