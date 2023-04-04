Радикалы становятся гвардией

В минувшее воскресенье правительство Израиля утвердило решение о создании национальной гвардии. Новая силовая структура, предложенная министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, призвана реагировать на чрезвычайные ситуации, националистические преступления и теракты. Вероятнее всего, гвардия будет подчинена напрямую министерству национальной безопасности.