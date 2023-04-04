Радикалы становятся гвардией

Радикалы становятся гвардиейВ Израиле опасаются, что новая силовая структура будет дубинкой в руках ультраправых
В минувшее воскресенье правительство Израиля утвердило решение о создании национальной гвардии. Новая силовая структура, предложенная министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, призвана реагировать на чрезвычайные ситуации, националистические преступления и теракты. Вероятнее всего, гвардия будет подчинена напрямую министерству национальной безопасности.
В Израиле, переживающем самый острый кризис в истории, это решение вызвало бурную реакцию. Оппозиция правительству Биньямина Нетаньяху увидела опасность создания либо личной армии министра Бен-Гвира, либо даже подобия фашистской милиции в Италии времен Муссолини.
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