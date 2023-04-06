Разбить сквер имени Елизаветы II

Состоявшийся в конце февраля визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан несколько недель обсуждали в местных СМИ. «Цель Блинкена – переключить страны Центральной Азии на сотрудничество с США и не подтачивать режим санкций против России», – говорили аналитики. А в середине марта Астану посетил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Министр назвал Казахстан основным партнером своего государства в регионе и принял участие в открытии сквера имени Елизаветы II на проспекте Кабанбай батыра в Астане.