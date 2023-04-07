«Д’Артаньян. Три мушкетера»: звездное братство

«Д’Артаньян. Три мушкетера»: звездное братствоВ прокат вышла истинно французская версия легендарного текста
«Д’Артаньян. Три мушкетера» Мартена Бурбулона – истинно французская версия легендарного текста. Критики Александра Дюма-старшего обвиняли его в неуважении к исторической правде. Но он и не скрывал того, что обычно использовал историю лишь «как гвоздь, на который вешал свою картину».
Так же поступают Мартен Бурбулон и его сценаристы. Д’Артаньян в начале романа, конечно, забавней и наивней, чем серьезный, хотя и нелепый герой Франсуа Сивиля, который буквально воскресает в первых кадрах, чтобы вершить не возмездие – но справедливость. Месье Бонасье вовсе исчез. Его очаровательная хитроумная жена превратилась в незамужнюю и простодушную Констанцию, героиня Лины Худри – милейшая муза огненного гасконца, вдохновляющая его на подвиги. Авторы досочинили и грандиозный политический заговор, связанный с войной конфессий, и теракт против царствующих персон.