«Д’Артаньян. Три мушкетера»: звездное братство

Так же поступают Мартен Бурбулон и его сценаристы. Д’Артаньян в начале романа, конечно, забавней и наивней, чем серьезный, хотя и нелепый герой Франсуа Сивиля, который буквально воскресает в первых кадрах, чтобы вершить не возмездие – но справедливость. Месье Бонасье вовсе исчез. Его очаровательная хитроумная жена превратилась в незамужнюю и простодушную Констанцию, героиня Лины Худри – милейшая муза огненного гасконца, вдохновляющая его на подвиги. Авторы досочинили и грандиозный политический заговор, связанный с войной конфессий, и теракт против царствующих персон.