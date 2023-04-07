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«Д’Артаньян. Три мушкетера»: звездное братство

В прокат вышла истинно французская версия легендарного текста
Лариса Малюкова , кинокритик

«Д’Артаньян. Три мушкетера» Мартена Бурбулона – истинно французская версия легендарного текста. Критики Александра Дюма-старшего обвиняли его в неуважении к исторической правде. Но он и не скрывал того, что обычно использовал историю лишь «как гвоздь, на который вешал свою картину».

Так же поступают Мартен Бурбулон и его сценаристы. Д’Артаньян в начале романа, конечно, забавней и наивней, чем серьезный, хотя и нелепый герой Франсуа Сивиля, который буквально воскресает в первых кадрах, чтобы вершить не возмездие – но справедливость. Месье Бонасье вовсе исчез. Его очаровательная хитроумная жена превратилась в незамужнюю и простодушную Констанцию, героиня Лины Худри – милейшая муза огненного гасконца, вдохновляющая его на подвиги. Авторы досочинили и грандиозный политический заговор, связанный с войной конфессий, и теракт против царствующих персон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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