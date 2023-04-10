Конец света для гегемона

С точки зрения англо-американских гегемонов такого никогда не должно было случиться. Их план А всегда был извращенной версией принципа «разделяй и властвуй», базового для Римской империи. Ослепленные высокомерием, они не смогли предсказать такое развитие событий. С исторической точки зрения это даже нельзя назвать ремиксом «Большой игры», которую вели Британская и Российская империи в Центральной Азии. Дутая империя осталась не у дел «с пеной у рта» (© Мария Захарова). Си и Путин одним движением, достойным самого Сунь-цзы, обездвижили западнический «ориентализм», европоцентризм, их чувство собственной исключительности и, что не менее важно, неоколониализм. Неудивительно, что «глобальный Юг» был заворожен тем, что происходило в Москве.