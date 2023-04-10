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Конец света для гегемона

Россия и Китай показали «глобальному Югу»: обычные страшилки американских стратегов в этот раз не сработали
Пепе Эскобар , международный журналист и геополитический аналитик

Мы даже не в состоянии осознать, насколько глубокими и длительными будут последствия этой геополитической бомбы, которая взорвала существующий мир: 2023 год, Путин и Си в Москве фактически сигнализируют о начале конца Pax Americana. Это стало окончательной анафемой для мировой гегемонии англо-американских элит, которая длилась дольше века. Подписанное, скрепленное печатями, всеобъемлющее стратегическое партнерство двух равных конкурентов, у которых на двоих есть и масштабная производственная база, и превосходство в снабжении природными ресурсами, и дипломатическая проницательность – с добавленной стоимостью современного российского оружия.

С точки зрения англо-американских гегемонов такого никогда не должно было случиться. Их план А всегда был извращенной версией принципа «разделяй и властвуй», базового для Римской империи. Ослепленные высокомерием, они не смогли предсказать такое развитие событий. С исторической точки зрения это даже нельзя назвать ремиксом «Большой игры», которую вели Британская и Российская империи в Центральной Азии. Дутая империя осталась не у дел «с пеной у рта» (© Мария Захарова). Си и Путин одним движением, достойным самого Сунь-цзы, обездвижили западнический «ориентализм», европоцентризм, их чувство собственной исключительности и, что не менее важно, неоколониализм. Неудивительно, что «глобальный Юг» был заворожен тем, что происходило в Москве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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