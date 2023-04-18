Бизнес идет в Арктику

Курс России на Арктику был дальновидно провозглашен задолго до нынешней ситуации, характеризующейся беспрецедентным санкционным давлением на нашу страну, разрывом традиционных экономических связей и нарушением логистических цепочек. Мы оказались готовыми к этому. Ведь импульс к развитию Севера был дан Владимиром Путиным еще в 2020 г., когда была утверждена Стратегия развития Арктики до 2035 г.