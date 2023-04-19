Индия для индуистов?

Братья Ахмед были главарями местной мафии – за ними числятся убийства, похищения, вымогательство и захваты земель. Сокрушаться по поводу их гибели трудно, но есть многозначительное обстоятельство: стрелявшие кричали «Джай Шри Рам!» («Приветствую Господа Рама!») – боевой лозунг индуистских националистов при столкновениях с мусульманами. На первом допросе в полиции боевики сообщили, что «хотели получить свою долю славы». Похоже, мафиози поплатились не за земные грехи, а за принадлежность к мусульманскому сообществу.