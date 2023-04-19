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Индия для индуистов?

Превратится ли родина Махатмы Ганди в религиозное государство
Евгений Трифонов , политолог

16 апреля в индийском штате Уттар-Прадеш погибли экс-депутат парламента Атик Ахмед и его брат. Полиция везла арестованных братьев в больницу под прицелами телекамер, сквозь конвой прорвались три боевика и открыли стрельбу – инцидент транслировался в прямом эфире.

Братья Ахмед были главарями местной мафии – за ними числятся убийства, похищения, вымогательство и захваты земель. Сокрушаться по поводу их гибели трудно, но есть многозначительное обстоятельство: стрелявшие кричали «Джай Шри Рам!» («Приветствую Господа Рама!») – боевой лозунг индуистских националистов при столкновениях с мусульманами. На первом допросе в полиции боевики сообщили, что «хотели получить свою долю славы». Похоже, мафиози поплатились не за земные грехи, а за принадлежность к мусульманскому сообществу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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