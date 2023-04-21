«Вызов»: «Увидишь яркий свет – это ангелы»

А в настоящем дом-метро-работа, вызов в школу к завучу, потому что дочка ударила одноклассницу, потом быстро домой – измерить давление маме, и снова метро и работа. Еще есть коллега и давний товарищ, который в нее влюблен (Милош Бикович, «Духлесс-2», «Холоп»), но чувство вины – лучшая защита от каких-либо иных чувств. А потом в жизни Евгении случается уникальный опыт, обеспечивший разрыв шаблона и переменивший все.Самое удивительное, что в основе сценария, написанного Климом Шипенко (также – режиссер «Вызова») в сотворчестве с Бакуром Бакурадзе, простейшие, вполне «сериальные» драматургические ходы и зацепки. Те самые, что заставляют многомиллионную аудиторию собираться у телевизоров, когда показывают что-то «особенно интересное». Шипенко на основе этой драматургии умудряется выстроить фильм, с одной стороны, очень эмоциональный, прямого действия, с другой – со вторыми, третьими смыслами и долгим послевкусием. Что на самом деле фокус не меньший, чем съемки невесомости в космосе. Кстати, эта самая невесомость, снятая в невесомости, действительно завораживающее зрелище.