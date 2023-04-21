Газета
Мнения / Стиль жизни / Медиа / Культура Эксклюзивно по подписке.
Скидки до -28%

«Дом Кеко»: внутри Юкио Мисимы

Впервые на русском выходит этапный роман японского классика, который современники посчитали провалом
Николай Корнацкий , критик

Завязка обещает романтическую историю в духе «Мечтателей» Бернардо Бертолуччи – заговор молодости против скучной реальности. Красавица Кеко держит что-то вроде светского салона. К ней регулярно захаживают вести праздные разговоры четверо молодых людей – актер, художник, боксер, офисный клерк. Во второй половине 1950-х гг. Япония уже оправилась от катастрофы Второй мировой, у молодежи появились какие-никакие карьерные перспективы и время на праздность. Но все герои недовольны тем, что вокруг. Они по-мальчишески отрицают авторитеты и условности. Что ж, имеют право – кто в 20–25 лет не был максималистом?

Но уже первая глава испаряет все романтические ожидания. Да, они молоды – но скучны, пусты, зациклены на себе и своей внешности. Их протест – следствие нарциссизма и травм прошлого. Токио отстроился, а внутри бедолаг до сих пор тлеющие руины. Подобие стабильности и некоторое благосостояние лишь питают тоску по апокалипсису. Первый же эпизод – герои едут на пикник за город, но без малейшего энтузиазма. Надо же как-то убить время? И виды возрожденной весенней природы не в силах прогнать их пресыщенную скуку. «Чем пахнет море?» – спросит Кеко одного из своих компаньонов. «Мочой», – невозмутимо ответит он.  

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных