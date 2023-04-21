Как бизнес меняет отношение к собственности

Особенность таких «акционеров» в том, что эти люди видят компанию изнутри: не только сообщения в медиа, но и то, как работает производство, отгружается продукция, обеспечивается безопасность. При этом основная часть живет в городах компании, вовлечена и в программы развития, и в проблематику территорий. Появляется новая социальная среда, сочетающая одновременно установки работника, акционера и жителя региона присутствия. Работает? Корпоративный опыт знает и удачные, и неудачные примеры, речь идет об эксперименте. Мотивация людей начинает действительно меняться, хотя процесс этот идет сложно и медленно.