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Зеркало для экономики

Реакция промышленных предприятий на пандемию оказалась более пессимистичной, чем на введение западных санкций
Владимир Миловидов , заместитель директора ИМЭМО РАН

Банк России расширил публикуемую им на регулярной основе статистику, представив данные о кредитовании российских предприятий с 2019 г. по начало 2023 г. Это сложный в событийном плане период, в течение которого экономика России испытала сначала пандемический, а затем санкционный шоки. Согласно постулатам экономической теории, рост неопределенности затрудняет долгосрочное планирование деятельности предприятий, увеличивает риски, ухудшает финансовое положение, что усиливает их спрос на краткосрочные займы.

Так и получилось. На практике самая острая негативная реакция бизнеса на рост заболеваний COVID-19 и антиковидные ограничения совпала с начальной волной распространения инфекции в первые восемь месяцев 2020 г. Уже в феврале до многолетнего минимума снизилась доля предприятий, не планирующих брать кредит (38%). Об этом говорит статистика опросов предприятий, аккумулируемая в рамках «Российского экономического барометра» (РЭБ), проекта, который реализуется в ИМЭМО РАН уже более 30 лет. А в апреле 2020-го удельный вес предприятий, находящихся, по оценке их руководителей, в нормальном и хорошем состоянии, достиг своего минимума с 2015 г. (61%). В мае объемы кредитования упали до годового минимума (4,2 трлн руб.). При этом ухудшение положения предприятий и рост потребности в краткосрочных займах определили рост числа выданных кредитов до 291 000 при снижении их размеров до 22 млн руб. в среднем. Количество предоставленных кредитов в августе стало абсолютным максимумом за весь период раскрытой статистики Банка России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных