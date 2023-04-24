Зеркало для экономики

Так и получилось. На практике самая острая негативная реакция бизнеса на рост заболеваний COVID-19 и антиковидные ограничения совпала с начальной волной распространения инфекции в первые восемь месяцев 2020 г. Уже в феврале до многолетнего минимума снизилась доля предприятий, не планирующих брать кредит (38%). Об этом говорит статистика опросов предприятий, аккумулируемая в рамках «Российского экономического барометра» (РЭБ), проекта, который реализуется в ИМЭМО РАН уже более 30 лет. А в апреле 2020-го удельный вес предприятий, находящихся, по оценке их руководителей, в нормальном и хорошем состоянии, достиг своего минимума с 2015 г. (61%). В мае объемы кредитования упали до годового минимума (4,2 трлн руб.). При этом ухудшение положения предприятий и рост потребности в краткосрочных займах определили рост числа выданных кредитов до 291 000 при снижении их размеров до 22 млн руб. в среднем. Количество предоставленных кредитов в августе стало абсолютным максимумом за весь период раскрытой статистики Банка России.