Ядерный зонтик над Сеулом

С прошлого года северокорейские руководители не раз заявляли, что в их распоряжении имеется тактическое ядерное оружие, т. е. оружие относительно небольшой мощности, которое может быть применено в конфликте как оружие поля боя. Заявлялось, что при необходимости с помощью этого оружия будет нанесено сокрушительное поражение южнокорейской армии. Впрочем, пока еще тактические ядерные заряды в Северной Корее не испытывались.