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Ядерный зонтик над Сеулом

Изменения на Корейском полуострове опасны для мира и не соответствуют интересам России
Андрей Ланьков , эксперт клуба «Валдай», профессор Университета Кукмин (Сеул)

В последнее время мировая пресса пишет о Корее мало, но те новости, что попадают на страницы газет, создают ощущение нарастающего напряжения. За последние два года Северная Корея провела испытание новых типов межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных наносить ядерные удары по территории США. В частности, 13 апреля Пхеньян произвел запуск трехступенчатой МБР «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе. Ракета достигла высоты около 3000 км и, преодолев расстояние в 1000 км, упала в акватории Японского моря.

С прошлого года северокорейские руководители не раз заявляли, что в их распоряжении имеется тактическое ядерное оружие, т. е. оружие относительно небольшой мощности, которое может быть применено в конфликте как оружие поля боя. Заявлялось, что при необходимости с помощью этого оружия будет нанесено сокрушительное поражение южнокорейской армии. Впрочем, пока еще тактические ядерные заряды в Северной Корее не испытывались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных