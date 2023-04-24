Ядерный зонтик над Сеулом

Ядерный зонтик над СеуломИзменения на Корейском полуострове опасны для мира и не соответствуют интересам России
В последнее время мировая пресса пишет о Корее мало, но те новости, что попадают на страницы газет, создают ощущение нарастающего напряжения. За последние два года Северная Корея провела испытание новых типов межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных наносить ядерные удары по территории США. В частности, 13 апреля Пхеньян произвел запуск трехступенчатой МБР «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе. Ракета достигла высоты около 3000 км и, преодолев расстояние в 1000 км, упала в акватории Японского моря.
С прошлого года северокорейские руководители не раз заявляли, что в их распоряжении имеется тактическое ядерное оружие, т. е. оружие относительно небольшой мощности, которое может быть применено в конфликте как оружие поля боя. Заявлялось, что при необходимости с помощью этого оружия будет нанесено сокрушительное поражение южнокорейской армии. Впрочем, пока еще тактические ядерные заряды в Северной Корее не испытывались.