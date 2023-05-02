Новая эра для частного инвестора

Новая эра для частного инвестораКак использовать капитал, который теперь не только формируется, но и остается в России
Мы получили уникальный шанс построить глубокий и развитый рынок национального частного капитала, который будет способствовать общему экономическому росту страны. До сих пор российские инвесторы хранили деньги в основном за границей, распробовав широкий набор возможностей западных рынков, с любым профилем риска, доходности и тематик – от биотеха в США до недвижимости в Лондоне, от акций Apple до виноградников во Франции. Но благодаря политике западных стран, во многом подорвавшей доверие к институту частной собственности, а также встречным действиям российских властей в 2022 г., значительная часть капитала, формирующегося в России, теперь остается в стране.
Сейчас, правда, владельцы капиталов вынуждены выбирать из заметно сузившегося меню: это десяток ликвидных акций на Московской бирже, ОФЗ, облигации крупных корпораций и недвижимость в России или отдельных дружественных странах. Большинство этих опций не обеспечивают достаточной доходности, ликвидности и диверсификации. Возможный выход – рост числа инвестиционных компаний и фондов, аналогичных тем, что берут на себя в западных странах функцию «создателя» широкого круга качественных возможностей вложения капитала, не требующих активного участия инвестора. В США по состоянию на 2020 г. работало около 4500 private equity фондов, являющихся владельцами 16 000 частных компаний. Зачастую такие фонды специализируются на узких рыночных нишах – это средние промышленные компании, сельское хозяйство, нефтегаз, высокие технологии, недвижимость, предбанкротные компании и т. п.