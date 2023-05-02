Газета
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Новая эра для частного инвестора

Как использовать капитал, который теперь не только формируется, но и остается в России
Дмитрий Водянников , управляющий партнер YnP Capital

Мы получили уникальный шанс построить глубокий и развитый рынок национального частного капитала, который будет способствовать общему экономическому росту страны. До сих пор российские инвесторы хранили деньги в основном за границей, распробовав широкий набор возможностей западных рынков, с любым профилем риска, доходности и тематик – от биотеха в США до недвижимости в Лондоне, от акций Apple до виноградников во Франции. Но благодаря политике западных стран, во многом подорвавшей доверие к институту частной собственности, а также встречным действиям российских властей в 2022 г., значительная часть капитала, формирующегося в России, теперь остается в стране.

Сейчас, правда, владельцы капиталов вынуждены выбирать из заметно сузившегося меню: это десяток ликвидных акций на Московской бирже, ОФЗ, облигации крупных корпораций и недвижимость в России или отдельных дружественных странах. Большинство этих опций не обеспечивают достаточной доходности, ликвидности и диверсификации. Возможный выход – рост числа инвестиционных компаний и фондов, аналогичных тем, что берут на себя в западных странах функцию «создателя» широкого круга качественных возможностей вложения капитала, не требующих активного участия инвестора. В США по состоянию на 2020 г. работало около 4500 private equity фондов, являющихся владельцами 16 000 частных компаний. Зачастую такие фонды специализируются на узких рыночных нишах – это средние промышленные компании, сельское хозяйство, нефтегаз, высокие технологии, недвижимость, предбанкротные компании и т. п.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных