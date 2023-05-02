Новая эра для частного инвестора

Мы получили уникальный шанс построить глубокий и развитый рынок национального частного капитала, который будет способствовать общему экономическому росту страны. До сих пор российские инвесторы хранили деньги в основном за границей, распробовав широкий набор возможностей западных рынков, с любым профилем риска, доходности и тематик – от биотеха в США до недвижимости в Лондоне, от акций Apple до виноградников во Франции. Но благодаря политике западных стран, во многом подорвавшей доверие к институту частной собственности, а также встречным действиям российских властей в 2022 г., значительная часть капитала, формирующегося в России, теперь остается в стране.