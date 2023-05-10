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Посадить ИИ на привязь

Нужно запретить ему принимать решения, но активнее использовать как помощника для черновой работы
Сергей Лукашкин , директор научно-образовательного центра «Цифровые технологии в образовании» ВШМ СПбГУ

Поставьте на паузу эксперименты с гигантским искусственным интеллектом! Так начинается опубликованное в конце марта открытое письмо известных представителей технологической отрасли. К настоящему моменту обращение подписало уже больше 27 000 человек, в их числе Илон Маск, Стив Возняк, ученые, разработчики и владельцы бизнеса. После релиза интеллектуального чат-бота ChatGPT, а следом и языковой модели GPT-4 они призвали объявить шестимесячную паузу в разработке более мощных версий и начать дискуссию о будущем искусственного интеллекта (ИИ). Не отменить разработки совсем – об этом речь не идет, а именно поставить на паузу.

Главная проблема, поднятая в письме, состоит в том, что мы еще не сформировали своего отношения к мощным интеллектуальным системам. Мы не знаем, как с ними обращаться, у нас нет ни правовой базы, ни этических норм. Общество и институты пытаются осознать, насколько силен ИИ, понять риски этой технологии и определить ее место в нашей жизни.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных