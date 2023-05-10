Посадить ИИ на привязь

Поставьте на паузу эксперименты с гигантским искусственным интеллектом! Так начинается опубликованное в конце марта открытое письмо известных представителей технологической отрасли. К настоящему моменту обращение подписало уже больше 27 000 человек, в их числе Илон Маск, Стив Возняк, ученые, разработчики и владельцы бизнеса. После релиза интеллектуального чат-бота ChatGPT, а следом и языковой модели GPT-4 они призвали объявить шестимесячную паузу в разработке более мощных версий и начать дискуссию о будущем искусственного интеллекта (ИИ). Не отменить разработки совсем – об этом речь не идет, а именно поставить на паузу.