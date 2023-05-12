«Авлабар, или Новая Ханума»: «полюблять жизнь»

Пожалуй, самой известной постановкой «Ханумы» был спектакль 1972 г. Георгия Товстоногова в БДТ. Позднее была записана телеверсия. Кстати, режиссер Виктор Крамер учился как раз у него. Но сходства между этими работами практически нет. В частности, был сделан новый перевод, написаны оригинальные песни, поверх сюжета сочинены сцены, диалоги, ситуации. А главное – смещен акцент с истории как таковой и действующих в ней героев на театральные эффекты, танцы, вокальные номера и впечатляющую сценографию. Иногда действие становится практически цирковым по ритму, по атакующей яркости подачи, по плотности «фокусов», находок и забав. Это и неудивительно: Крамер – мастер подобных действ. Чего стоит только знаменитое на весь мир «Снежное шоу», которое он ставил вместе со Славой Полуниным (знаменитый клоун, мим, основатель мим-театра «Лицедеи», создатель «Снежного шоу» и др.). Здесь цирк игровой, клоунский, воздушные гимнасты не летают. Но зато парит над сценой Ханума (Ирина Пегова – актриса театра и кино, известная по фильмам «Прогулка», «Экипаж» и др.), сидя на подвешенных к гигантскому хинкали качелях.