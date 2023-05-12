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«Авлабар, или Новая Ханума»: «полюблять жизнь»

В МХТ им. Чехова премьера – красочный мюзикл о хитросплетениях любви
Ксения Стольная , критик

Авлабар – один из старейших районов Тбилиси и место действия знаменитого водевиля XIX в. Авксентия Цагарели «Ханума». По сюжету разорившийся князь желает жениться. Невесте он может предложить только титул и герб, денег у него не осталось. Но богатому купцу с дочкой на выданье как раз это-то и нужно. Правда, она влюблена в племянника князя и за нелюбимого замуж не хочет. Две свахи-соперницы Ханума и Кабато плетут любовные сети, чтобы устроить дело в своих интересах.

Пожалуй, самой известной постановкой «Ханумы» был спектакль 1972 г. Георгия Товстоногова в БДТ. Позднее была записана телеверсия. Кстати, режиссер Виктор Крамер учился как раз у него. Но сходства между этими работами практически нет. В частности, был сделан новый перевод, написаны оригинальные песни, поверх сюжета сочинены сцены, диалоги, ситуации. А главное – смещен акцент с истории как таковой и действующих в ней героев на театральные эффекты, танцы, вокальные номера и впечатляющую сценографию. Иногда действие становится практически цирковым по ритму, по атакующей яркости подачи, по плотности «фокусов», находок и забав. Это и неудивительно: Крамер – мастер подобных действ. Чего стоит только знаменитое на весь мир «Снежное шоу», которое он ставил вместе со Славой Полуниным (знаменитый клоун, мим, основатель мим-театра «Лицедеи», создатель «Снежного шоу» и др.). Здесь цирк игровой, клоунский, воздушные гимнасты не летают. Но зато парит над сценой Ханума (Ирина Пегова – актриса театра и кино, известная по фильмам «Прогулка», «Экипаж» и др.), сидя на подвешенных к гигантскому хинкали качелях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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