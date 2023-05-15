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Пакистан не успокоится

Ситуация в стране – это бомба, фитиль которой продолжает гореть
Евгений Трифонов , политолог

Пакистан, ядерная держава с пятым по численности населением в мире (238,3 млн человек), оказался на грани гражданской войны из-за одного человека – экс-премьера Имрана Хана. Точнее, из-за постоянных попыток отстранить его от политических процессов в стране. 9 мая Хан был арестован полицией при выходе из здания Верховного суда – политика обвиняют в коррупции и терроризме. Задержание проводилось намеренно жестко: Хана, которому 70 лет, били по голове и пинали ногами.

Протестуя против этого ареста, на улицы пакистанских городов вышли миллионы людей. Резиденцию действующего премьер-министра Шехбаза Шарифа забросали «коктейлями Молотова». Демонстранты строили баррикады, поджигали автомобили и офисные здания. В Лахоре была разграблена резиденция командира армейского корпуса: телевидение показало кадры, на которых протестующие тащат из разгромленного здания павлинов. Десятки людей погибли, полторы тысячи арестованы, ранено 145 полицейских. Погасить бунт смогли только воинские части с бронетехникой и решение Верховного суда: 11 мая экс-премьера выпустили из-под стражи под залог.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных