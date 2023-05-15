Пакистан не успокоится

Пакистан, ядерная держава с пятым по численности населением в мире (238,3 млн человек), оказался на грани гражданской войны из-за одного человека – экс-премьера Имрана Хана. Точнее, из-за постоянных попыток отстранить его от политических процессов в стране. 9 мая Хан был арестован полицией при выходе из здания Верховного суда – политика обвиняют в коррупции и терроризме. Задержание проводилось намеренно жестко: Хана, которому 70 лет, били по голове и пинали ногами.