Пакистан не успокоится

Пакистан не успокоитсяСитуация в стране – это бомба, фитиль которой продолжает гореть
Пакистан, ядерная держава с пятым по численности населением в мире (238,3 млн человек), оказался на грани гражданской войны из-за одного человека – экс-премьера Имрана Хана. Точнее, из-за постоянных попыток отстранить его от политических процессов в стране. 9 мая Хан был арестован полицией при выходе из здания Верховного суда – политика обвиняют в коррупции и терроризме. Задержание проводилось намеренно жестко: Хана, которому 70 лет, били по голове и пинали ногами.
Протестуя против этого ареста, на улицы пакистанских городов вышли миллионы людей. Резиденцию действующего премьер-министра Шехбаза Шарифа забросали «коктейлями Молотова». Демонстранты строили баррикады, поджигали автомобили и офисные здания. В Лахоре была разграблена резиденция командира армейского корпуса: телевидение показало кадры, на которых протестующие тащат из разгромленного здания павлинов. Десятки людей погибли, полторы тысячи арестованы, ранено 145 полицейских. Погасить бунт смогли только воинские части с бронетехникой и решение Верховного суда: 11 мая экс-премьера выпустили из-под стражи под залог.