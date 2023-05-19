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Луиджи Ноно: серийная премьера

В России впервые будут исполнены два знаковых сочинения итальянского авангардиста-шестидесятника
Михаил Визель , обозреватель

26 мая в московском клубе Mutabor впервые в России прозвучат два знаковых сочинения знаменитого итальянского авангардиста-шестидесятника Луиджи Ноно. В качестве текстов здесь задействованы газетные заметки, политические лозунги, стихи Пастернака и Хлебникова

Коммунист-авангардист Луиджи Ноно всегда просил, чтобы его изощренные сочинения исполняли не в филармонических и оперных залах, пусть самых престижных, а в фабричных цехах и университетских аудиториях. Так что он наверняка бы одобрил, что для российских премьер (сильно запоздавших, прямо скажем) его сочинений выбран не филармонический зал, а площадка с индустриальным прошлым – ночной клуб Mutabor. Он открылся четыре года назад на месте бывшей компрессорной станции шарикоподшипникового завода.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных