Луиджи Ноно: серийная премьера

Коммунист-авангардист Луиджи Ноно всегда просил, чтобы его изощренные сочинения исполняли не в филармонических и оперных залах, пусть самых престижных, а в фабричных цехах и университетских аудиториях. Так что он наверняка бы одобрил, что для российских премьер (сильно запоздавших, прямо скажем) его сочинений выбран не филармонический зал, а площадка с индустриальным прошлым – ночной клуб Mutabor. Он открылся четыре года назад на месте бывшей компрессорной станции шарикоподшипникового завода.