Турция останется с собой

В последние годы правящая элита Турции воспринимала Россию как важный ресурс наращивания стратегической автономии страны. Этим был обусловлен интерес Турции к формату БРИКС, покупка российских ЗРК С-400 и строительство газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря. Действующий президент Реджеп Эрдоган причислял крепнущие связи с Россией к успехам своего правления, отмечая строительство первой в истории страны АЭС «Аккую» и обсуждаемый проект энергетического хаба.