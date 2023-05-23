Турция останется с собой

Турция останется с собойЧем бы ни кончились выборы в Турции, страна продолжит курс на стратегическую автономию во внешней политике
В последние годы правящая элита Турции воспринимала Россию как важный ресурс наращивания стратегической автономии страны. Этим был обусловлен интерес Турции к формату БРИКС, покупка российских ЗРК С-400 и строительство газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря. Действующий президент Реджеп Эрдоган причислял крепнущие связи с Россией к успехам своего правления, отмечая строительство первой в истории страны АЭС «Аккую» и обсуждаемый проект энергетического хаба.
Но главный соперник Эрдогана на выборах Кемаль Кылычдароглу предложил иной, горячий нарратив. Обозначив перспективы продолжения партнерства Анкары и Москвы в открытом письме российской аудитории 27 апреля, через две недели он в Twitter потребовал от «российских друзей» «убрать руки от Турции».