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Турция останется с собой

Чем бы ни кончились выборы в Турции, страна продолжит курс на стратегическую автономию во внешней политике
Павел Шлыков , эксперт клуба «Валдай», доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА МГУ

В последние годы правящая элита Турции воспринимала Россию как важный ресурс наращивания стратегической автономии страны. Этим был обусловлен интерес Турции к формату БРИКС, покупка российских ЗРК С-400 и строительство газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря. Действующий президент Реджеп Эрдоган причислял крепнущие связи с Россией к успехам своего правления, отмечая строительство первой в истории страны АЭС «Аккую» и обсуждаемый проект энергетического хаба.

Но главный соперник Эрдогана на выборах Кемаль Кылычдароглу предложил иной, горячий нарратив. Обозначив перспективы продолжения партнерства Анкары и Москвы в открытом письме российской аудитории 27 апреля, через две недели он в Twitter потребовал от «российских друзей» «убрать руки от Турции».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных