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Звезда анархии на фоне кризиса

Почему предвыборная кампания в Аргентине строится вокруг кандидата, который отрицает само государство
Евгений Трифонов , политолог

О специфике аргентинской экономики написано много. Наиболее емко ее охарактеризовал лауреат Нобелевской премии Саймон Кузнец. Есть четыре вида стран, говорил Кузнец: богатые, бедные, Япония и Аргентина. Япония из отсталой страны менее чем за век превратилась в одну из ведущих экономик мира. Аргентина за тот же период свалилась из богатства в непреходящую бедность.

Десятилетиями Аргентина жила по одному сценарию: несколько лет слабого роста, затем жесткое падение, опять рост – и опять провал. И все это на фоне сильнейшей инфляции, нехватки инвестиционных ресурсов, плохой собираемости налогов, коррупции, групповщины и беззакония. Отдельные части этого сценария знакомы многим странам, но есть действенные рецепты борьбы с проблемами. Где-то они работают лучше, где-то хуже, а в Аргентине их просто не используют. И вот уже страна, всего столетие назад завалившая Европу мясом, покупает говядину в соседнем Уругвае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных