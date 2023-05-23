Звезда анархии на фоне кризиса

Десятилетиями Аргентина жила по одному сценарию: несколько лет слабого роста, затем жесткое падение, опять рост – и опять провал. И все это на фоне сильнейшей инфляции, нехватки инвестиционных ресурсов, плохой собираемости налогов, коррупции, групповщины и беззакония. Отдельные части этого сценария знакомы многим странам, но есть действенные рецепты борьбы с проблемами. Где-то они работают лучше, где-то хуже, а в Аргентине их просто не используют. И вот уже страна, всего столетие назад завалившая Европу мясом, покупает говядину в соседнем Уругвае.