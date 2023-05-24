Несгибаемый шланг

Цены на газ в 2022 г. не раз обновляли максимумы, пробив исторические $3900 за 1000 куб. м. Но «Газпром» не стал делиться прибылью минувшего года с акционерами: совет директоров компании принял решение не выплачивать дивиденды за минувший год. На фоне этой новости бумаги газовой монополии обвалились на 4%, красноречиво проиллюстрировав крайнюю степень разочарования инвесторов в компании.