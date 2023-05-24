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Несгибаемый шланг

Как за прошлые ошибки газовиков расплачивается нынешний российский бюджет
Кирилл Вишнепольский , редактор отдела «Мнения»

Цены на газ в 2022 г. не раз обновляли максимумы, пробив исторические $3900 за 1000 куб. м. Но «Газпром» не стал делиться прибылью минувшего года с акционерами: совет директоров компании принял решение не выплачивать дивиденды за минувший год. На фоне этой новости бумаги газовой монополии обвалились на 4%, красноречиво проиллюстрировав крайнюю степень разочарования инвесторов в компании.

Можно предположить, что министру финансов Антону Силуанову пришлось тяжелее других: государство, как главный акционер «Газпрома», могло бы получить от компании от 60 млрд до 118 млрд руб. дивидендных выплат (Сбербанк оценивал дивиденды «Газпрома» на уровне 5–10 руб. за акцию, а Газпромбанк – 7 руб. за бумагу). «Нефтегазовые доходы с учетом конъюнктуры отстают от плана», – сетовал министр на совещании у президента на прошлой неделе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных