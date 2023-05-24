Несгибаемый шланг

Несгибаемый шлангКак за прошлые ошибки газовиков расплачивается нынешний российский бюджет
Цены на газ в 2022 г. не раз обновляли максимумы, пробив исторические $3900 за 1000 куб. м. Но «Газпром» не стал делиться прибылью минувшего года с акционерами: совет директоров компании принял решение не выплачивать дивиденды за минувший год. На фоне этой новости бумаги газовой монополии обвалились на 4%, красноречиво проиллюстрировав крайнюю степень разочарования инвесторов в компании.
Можно предположить, что министру финансов Антону Силуанову пришлось тяжелее других: государство, как главный акционер «Газпрома», могло бы получить от компании от 60 млрд до 118 млрд руб. дивидендных выплат (Сбербанк оценивал дивиденды «Газпрома» на уровне 5–10 руб. за акцию, а Газпромбанк – 7 руб. за бумагу). «Нефтегазовые доходы с учетом конъюнктуры отстают от плана», – сетовал министр на совещании у президента на прошлой неделе.