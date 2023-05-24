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Лекарство от энергодефицита

Какую пользу может принести экономике управление спросом на электроэнергию по системе Demand Response
Михаил Хардиков , руководитель энергетического бизнеса компании «Эн+»

Потребление электроэнергии в России в последнее время бьет рекорды. 10 января был зафиксирован исторический максимум суточных нагрузок в Единой энергосистеме страны: 163,52 ГВт на 12.00 мск. Это на 2,1 ГВт больше предыдущего значения, зафиксированного 24 декабря 2021 г.

Уверенное увеличение спроса демонстрируют Восточная Сибирь, Дальний Восток, южные регионы страны. И это положительная тенденция: если растет потребность в электроэнергии, значит, развивается экономика, повышается качество жизни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных