Лекарство от энергодефицита

Лекарство от энергодефицитаКакую пользу может принести экономике управление спросом на электроэнергию по системе Demand Response
Потребление электроэнергии в России в последнее время бьет рекорды. 10 января был зафиксирован исторический максимум суточных нагрузок в Единой энергосистеме страны: 163,52 ГВт на 12.00 мск. Это на 2,1 ГВт больше предыдущего значения, зафиксированного 24 декабря 2021 г.
Уверенное увеличение спроса демонстрируют Восточная Сибирь, Дальний Восток, южные регионы страны. И это положительная тенденция: если растет потребность в электроэнергии, значит, развивается экономика, повышается качество жизни.
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