Лекарство от энергодефицита

Потребление электроэнергии в России в последнее время бьет рекорды. 10 января был зафиксирован исторический максимум суточных нагрузок в Единой энергосистеме страны: 163,52 ГВт на 12.00 мск. Это на 2,1 ГВт больше предыдущего значения, зафиксированного 24 декабря 2021 г.