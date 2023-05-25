«За нас с вами»: коммунальная страна

«За нас с вами»: коммунальная странаРежиссер Андрей Смирнов снял свой лучший фильм со времен «Белорусского вокзала»
«До чего ж красивая», – без конца восхищается ухажер. Да и кто с ним поспорит. Дина (Юлия Снигирь из «Великой», «Нового папы» и пятого «Крепкого орешка») и правда как будто не отсюда. Ей бы в XIX век, платье с кринолином и на бал – а она в коммуналке дымит папиросой. Работает редактором в издательстве, живет в одной комнатке с мужем, сыном, своими родителями. Еще есть тетка, что помогает по хозяйству, – спит на сундуке. Итого вшестером на 20 квадратных метрах.
Новый 1953-й не обещает ничего хорошего. В газетах пишут о деле врачей-вредителей и клеймят космополитов. Все на нервах, особенно те, кто из «бывших» – дворяне, как родители Дины. Мама (Ирина Розанова из «Стиляг» и «Интердевочки») училась в Смольном. Папа (Андрей Смоляков из «Движения вверх» и «Мосгаза») преподает немецкую философию. И Дина тоже на нервах – ко всему прочему уходит муж. Ей стало чуть спокойнее, когда в ее жизни появился молодой чекист Иван (Александр Кузнецов из «Сердца пармы» и «Фантастических тварей»). «До чего ж красивая», – постоянно говорит он.