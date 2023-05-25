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«За нас с вами»: коммунальная страна

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Николай Корнацкий , критик

«До чего ж красивая», – без конца восхищается ухажер. Да и кто с ним поспорит. Дина (Юлия Снигирь из «Великой», «Нового папы» и пятого «Крепкого орешка») и правда как будто не отсюда. Ей бы в XIX век, платье с кринолином и на бал – а она в коммуналке дымит папиросой. Работает редактором в издательстве, живет в одной комнатке с мужем, сыном, своими родителями. Еще есть тетка, что помогает по хозяйству, – спит на сундуке. Итого вшестером на 20 квадратных метрах.

Новый 1953-й не обещает ничего хорошего. В газетах пишут о деле врачей-вредителей и клеймят космополитов. Все на нервах, особенно те, кто из «бывших» – дворяне, как родители Дины. Мама (Ирина Розанова из «Стиляг» и «Интердевочки») училась в Смольном. Папа (Андрей Смоляков из «Движения вверх» и «Мосгаза») преподает немецкую философию. И Дина тоже на нервах – ко всему прочему уходит муж. Ей стало чуть спокойнее, когда в ее жизни появился молодой чекист Иван (Александр Кузнецов из «Сердца пармы» и «Фантастических тварей»). «До чего ж красивая», – постоянно говорит он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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