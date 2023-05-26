«Мещане»: между жизнью и смертью

Отчасти в спектакле сохранены некие признаки идейной борьбы. Равно как конфликт отцов и детей, хотя в довольно истонченном виде. «Мещан» вообще нередко ставят как семейную драму, а режиссер Павел Сафонов (актер и режиссер театра и кино, среди недавних премьер – «Месяц в деревне» в Театре луны, «Самоубийца» в Театре им. Вахтангова и др.) пробует даже придать ей трагедийный размах. По крайней мере, пытается обнаружить рифму этой истории с «Королем Лиром» (правда, пока выходит не особенно убедительно). В частности, до начала спектакля звучат реплики из одноименного фильма Григория Козинцева 1970 г. Герои несколько раз берутся разыгрывать сцены из шекспировской пьесы. А в одной из сцен Бессеменов (Александр Балуев, известен по к/ф «Мусульманин», «Благословите женщину», «Турецкий гамбит» и др.) читает слова Лира «Не надо вынимать меня из гроба. Ты – райский дух, а я приговорен...».