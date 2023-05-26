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«Мещане»: между жизнью и смертью

В «Современнике» представили премьеру по пьесе Горького с Александром Балуевым в главной роли
Ксения Стольная , критик

Действие пьесы происходит в начале XX века. Тогда жизнь готовилась вспыхнуть грядущими революциями. Время разламывалось, люди оказывались по разные стороны. Трещина прошла и по дому мещанина Бессеменова. Он полон людей, живущих будто бы одной семьей, – дети, воспитанники, приживалы, квартиранты. Да только на деле они оказываются словно случайно столкнувшимися чужаками. Каждый кричит о своей правде и не умеет расслышать правды другого. Воюют друг с другом не просто «частные лица» – идеи. Насмерть схватываются принципы, мировоззрения.

Отчасти в спектакле сохранены некие признаки идейной борьбы. Равно как конфликт отцов и детей, хотя в довольно истонченном виде. «Мещан» вообще нередко ставят как семейную драму, а режиссер Павел Сафонов (актер и режиссер театра и кино, среди недавних премьер – «Месяц в деревне» в Театре луны, «Самоубийца» в Театре им. Вахтангова и др.) пробует даже придать ей трагедийный размах. По крайней мере, пытается обнаружить рифму этой истории с «Королем Лиром» (правда, пока выходит не особенно убедительно). В частности, до начала спектакля звучат реплики из одноименного фильма Григория Козинцева 1970 г. Герои несколько раз берутся разыгрывать сцены из шекспировской пьесы. А в одной из сцен Бессеменов (Александр Балуев, известен по к/ф «Мусульманин», «Благословите женщину», «Турецкий гамбит» и др.) читает слова Лира «Не надо вынимать меня из гроба. Ты – райский дух, а я приговорен...».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных