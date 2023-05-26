Знак поворота

Не стоит однако, говоря о значимости визита, подчеркивать исключительно экономическую сторону вопроса. Не менее важен красноречивый политический сигнал, который руководство двух стран посылает западным элитам и наблюдателям. В последние годы США и Европа все более настойчиво пытались вбить клин между Россией и Китаем, по сути, даже не скрывая этих намерений. Характерным проявлением такого рода усилий стали недавние заявления Эммануэля Макрона, в которых нашла свое отражение теория о якобы выросшем в разы влиянии Пекина на Москву, что способно рано или поздно вызвать озабоченность российской стороны. Начав новую холодную войну на два фронта, Запад приходит к пониманию ограниченности своих стратегических ресурсов и недостаточности общего потенциала для планомерного противостояния сразу двум сверхдержавам. «Как следует из заявлений на только что прошедшем в Японии саммите "Группы семи", Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников, представляющих чуть ли не экзистенциальную угрозу его доминированию», – сказал Сергей Лавров 24 мая в ходе выступления на XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.