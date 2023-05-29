Судан множится делением

К моменту получения независимости в 1956 г. Судан был крайне отсталым конгломератом народностей и племен, отличавшихся друг от друга. Их связывала только центральная власть, в которой преобладали арабы из центра страны. Чернокожие жители юга, исповедовавшие христианство и местные культы, подняли восстание почти сразу, в жестоких войнах одолели армию и в 2011 г. отделили Южный Судан. Но в обрезанном виде Судан оказался еще менее стабилен. Разведка крупных запасов нефти, золота и алмазов породила претензии местных народностей и племен на доходы от их эксплуатации. Большую роль сыграло изменение климата вкупе с ростом населения: пески Сахары наступали на плодородные саванны, и вслед за барханами наступали арабские скотоводы, вытесняя чернокожих земледельцев неарабского происхождения.