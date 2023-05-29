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Судан множится делением

Обе враждующие там стороны достаточно сильны, чтобы не проиграть, но и для победы их сил не хватает
Евгений Трифонов , политолог

Военные действия в Судане, начавшиеся 15 апреля как конфликт между регулярной армией и Силами оперативной поддержки (RSF), приобретают затяжной характер. Армия, имеющая авиацию и хорошо обученный личный состав, уступает RSF в численности и боевом опыте, что уравнивает силы сторон. Это может перевести противостояние в разряд затяжной гражданской войны, ведь обе стороны конфликта могут обрести социальную базу, опираясь на различные этнические группы страны.

К моменту получения независимости в 1956 г. Судан был крайне отсталым конгломератом народностей и племен, отличавшихся друг от друга. Их связывала только центральная власть, в которой преобладали арабы из центра страны. Чернокожие жители юга, исповедовавшие христианство и местные культы, подняли восстание почти сразу, в жестоких войнах одолели армию и в 2011 г. отделили Южный Судан. Но в обрезанном виде Судан оказался еще менее стабилен. Разведка крупных запасов нефти, золота и алмазов породила претензии местных народностей и племен на доходы от их эксплуатации. Большую роль сыграло изменение климата вкупе с ростом населения: пески Сахары наступали на плодородные саванны, и вслед за барханами наступали арабские скотоводы, вытесняя чернокожих земледельцев неарабского происхождения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных