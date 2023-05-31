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«9-Д» современной мировой экономики

В принципиально ином мироустройстве России необходимо искать нестандартные ответы на новые вызовы
Андрей Конопляник , член научного совета РАН по системным исследованиям энергетики

Сегодняшнее мироустройство переживает глобальные перемены – закат «долгого века» США и возглавляемого ими так называемого «западного мира». Он сопровождается разломом существующего миропорядка по нескольким направлениям: деамериканизацией, девестернизацией, деглобализацией, дедолларизацией, делегитимизацией, декарбонизацией, десуверенитизацией, дедемократизацией, наконец, деиндустриализацией Европы.

Каждый глобализационный цикл завершается его разрушением – зачастую через войны. Сейчас мы наблюдаем развязанную США войну в Европе с целью ослабления России и ЕС – Украина лишь инструмент для этого. Нельзя сбрасывать со счетов возможную войну в Азии из-за Тайваня – с целью ослабления Китая. Все это – чтобы удержать сжимающуюся конкурентную нишу США в мировой экономике и политике. Так или иначе, после слома старой системы начнется новая эпоха. Ключевой вопрос: будет это «век Китая» или «век Евразии»? Но в этом принципиально ином мироустройстве России необходимо искать отличные от решений, адекватных «старому миру», нестандартные ответы на новые вызовы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных