«9-Д» современной мировой экономики

Каждый глобализационный цикл завершается его разрушением – зачастую через войны. Сейчас мы наблюдаем развязанную США войну в Европе с целью ослабления России и ЕС – Украина лишь инструмент для этого. Нельзя сбрасывать со счетов возможную войну в Азии из-за Тайваня – с целью ослабления Китая. Все это – чтобы удержать сжимающуюся конкурентную нишу США в мировой экономике и политике. Так или иначе, после слома старой системы начнется новая эпоха. Ключевой вопрос: будет это «век Китая» или «век Евразии»? Но в этом принципиально ином мироустройстве России необходимо искать отличные от решений, адекватных «старому миру», нестандартные ответы на новые вызовы.