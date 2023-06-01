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И все же они прошли

Одна из причин провала левых на местных выборах в Испании – их попытка воевать с тенью диктатора Франсиско Франко
Евгений Трифонов , политолог

На местных выборах в Испании в минувшее воскресенье консервативная Народная партия (НП) одолела Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП). Социалисты потерпели поражение в большинстве провинций, включая традиционно поддерживавшие их Валенсию, Кантабрию и Арагон. Правые не только удержали Мадрид, но и победили в Вальядолиде, Толедо, Сеговии и даже Севилье, которой левые управляли 33 года. А в тех провинциях и муниципалитетах, где преимущество НП невелико, она готовится вступить в альянс с партией Vox, занимающей еще более правые позиции.

После этого провала раздосадованный премьер-социалист, глава ИСРП Педро Санчес распустил парламент страны. Досрочные выборы назначены на 23 июля, и выиграть их ИСРП будет трудно. Партия встала в позу обиженной, что избирателями не приветствуется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных