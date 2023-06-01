И все же они прошли

На местных выборах в Испании в минувшее воскресенье консервативная Народная партия (НП) одолела Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП). Социалисты потерпели поражение в большинстве провинций, включая традиционно поддерживавшие их Валенсию, Кантабрию и Арагон. Правые не только удержали Мадрид, но и победили в Вальядолиде, Толедо, Сеговии и даже Севилье, которой левые управляли 33 года. А в тех провинциях и муниципалитетах, где преимущество НП невелико, она готовится вступить в альянс с партией Vox, занимающей еще более правые позиции.