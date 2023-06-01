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«Бэби-тур»: американская мечта по-русски

На Kion выходит комедийный сериал от режиссера «Физрука» по сценарию Василия Сигарева
Николай Корнацкий , критик

Бойкая Зинка (первая большая роль Анастасии Поповой – играла в «Методе», «Гоголе», «СуперБобровых») подрабатывает поквартирной дистрибуцией. Уже не 1990-е – кончаются 2000-е, – и продает она не «Гербалайф», а косметику. Однажды клиентка поделилась с Зинкой полезным фактом. Оказывается, 14-я поправка к конституции США гарантирует американское гражданство любому ребенку, который родился на территории США. Есть даже такая фирма – организует россиянкам на сносях турне в заокеанские родильные дома. Услуги предоставляет по принципу: приведешь еще двоих – будет скидка. У Зинки мигом загорелись глаза: это ж какие возможности! Всего-то надо – уговорить двух подруг, достать деньги. Ну и, конечно, – всем троим забеременеть.

Комедийный сериал «Бэби-тур» (с 1 июня на Kion; совместное производство «МТС медиа» и Lookfilm, которые уже выпускали вместе такие хиты, как «Почка» и «Пингвины моей мамы») интригует сочетанием фамилий в титрах. Режиссер Федор Стуков – ветеран российского ситкома, который ставил еще адаптацию «Как я встретил вашу маму» (2010–2011), а потом работал на «Физруке», «Филфаке», «Дылдах», «Восьмидесятых». И сценарист Василий Сигарев – один из главных драматургов «новой драмы» (новой российской драматургии 1990–2010-х), режиссер свирепых авторских фильмов «Волчок» и «Жить», многократный лауреат «Кинотавра». Еще пару лет назад их тандем представить было бы трудно, но стриминги действительно порой творят невозможное.

/LOOKFILM / МТС Медиа
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных