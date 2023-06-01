«Бэби-тур»: американская мечта по-русски

Бойкая Зинка (первая большая роль Анастасии Поповой – играла в «Методе», «Гоголе», «СуперБобровых») подрабатывает поквартирной дистрибуцией. Уже не 1990-е – кончаются 2000-е, – и продает она не «Гербалайф», а косметику. Однажды клиентка поделилась с Зинкой полезным фактом. Оказывается, 14-я поправка к конституции США гарантирует американское гражданство любому ребенку, который родился на территории США. Есть даже такая фирма – организует россиянкам на сносях турне в заокеанские родильные дома. Услуги предоставляет по принципу: приведешь еще двоих – будет скидка. У Зинки мигом загорелись глаза: это ж какие возможности! Всего-то надо – уговорить двух подруг, достать деньги. Ну и, конечно, – всем троим забеременеть.