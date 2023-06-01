«Переводчик»: непривычно серьезный Гай Ричи

«Переводчик»: непривычно серьезный Гай РичиВ прокат вышел новый фильм Гая Ричи о последней войне в Афганистане
2018 год, армия США уже второе десятилетие воюет с талибами (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Афганистане. Отряду сержанта Джона Кинли (Джейк Джилленхол – «Донни Дарко», «Исходный код», «Принц Персии») срочно нужен новый военный переводчик-афганец взамен убитого старого. Ему рекомендуют Ахмеда (Дар Салим – Квото из «Игры престолов») – молчаливого мужчину с темным прошлым и непростой репутацией: своенравен, себе на уме, но свое дело вроде бы знает очень даже хорошо.
Начальные титры сообщают, что за 20 лет военной кампании американская армия наняла 50 000 переводчиков из числа местных жителей, которым за сотрудничество была обещана релокация в США. Финальный титр – что большинство из них было брошено на произвол судьбы и многие погибли от рук талибов. Очевидно, режиссер Гай Ричи («Карты, деньги, два ствола») и его постоянные сценаристы Айван Эткинсон и Марн Дэвис (вместе они работали над «Джентльменами», «Гневом человеческим» и «Операцией Фортуна») задумывали свой фильм как манифест и скорбное покаяние.