«Переводчик»: непривычно серьезный Гай Ричи

Начальные титры сообщают, что за 20 лет военной кампании американская армия наняла 50 000 переводчиков из числа местных жителей, которым за сотрудничество была обещана релокация в США. Финальный титр – что большинство из них было брошено на произвол судьбы и многие погибли от рук талибов. Очевидно, режиссер Гай Ричи («Карты, деньги, два ствола») и его постоянные сценаристы Айван Эткинсон и Марн Дэвис (вместе они работали над «Джентльменами», «Гневом человеческим» и «Операцией Фортуна») задумывали свой фильм как манифест и скорбное покаяние.