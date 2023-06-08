Главная икона СССР

Главная икона СССРЧудо обретения Андрея Рублева, произведенное советскими искусствоведами, подтверждает Русская православная церковь
Икона «Троица» Андрея Рублева (начало XV в.), без малого век составлявшая славу Третьяковской галереи, передана Русской православной церкви (РПЦ) на долгосрочное ответственное хранение. «Глубоко символично, что восстановление исторической справедливости происходит в судьбоносный период государственного бытия России», – подчеркнул патриарх Кирилл в благодарственном письме президенту Владимиру Путину.
Примечателен сам факт того, что восстановление справедливости началось с работы Рублева. Ведь главная икона православия вовсе не «Троица», а Владимирская икона Божией матери (начало XII в.). По преданию, именно она в 1155 г. сподвигла князя Андрея Боголюбского перебраться из Вышгорода под Киевом в юный тогда городок Владимир. Это стало началом возвышения Северо-Восточной Руси – т. е. формирования нынешней России. Именно Владимирскую Богоматерь православные благодарят за чудесное избавление Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 г., а также от полчищ ордынского хана Ахмата (1480 г.) и крымского хана Махмет-Гирея (1521 г.). Сретенка – это то самое место, где в 1395-м произошла встреча (сретение) москвичей с чудотворной иконой, прибывшей из Владимира.