Главная икона СССР

Примечателен сам факт того, что восстановление справедливости началось с работы Рублева. Ведь главная икона православия вовсе не «Троица», а Владимирская икона Божией матери (начало XII в.). По преданию, именно она в 1155 г. сподвигла князя Андрея Боголюбского перебраться из Вышгорода под Киевом в юный тогда городок Владимир. Это стало началом возвышения Северо-Восточной Руси – т. е. формирования нынешней России. Именно Владимирскую Богоматерь православные благодарят за чудесное избавление Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 г., а также от полчищ ордынского хана Ахмата (1480 г.) и крымского хана Махмет-Гирея (1521 г.). Сретенка – это то самое место, где в 1395-м произошла встреча (сретение) москвичей с чудотворной иконой, прибывшей из Владимира.