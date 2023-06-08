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«Снегирь»: морские волки и овцы

В прокат вышла новая картина Бориса Хлебникова о выживании в закрытом мужском сообществе в условиях шторма
Роман Черкасов , критик

Первокурсники мореходного училища Макс (Олег Савостюк, известный по фильму «Я иду искать») и Никита (сын режиссера Макар Хлебников, сыгравший главную роль в сериале «Пингвины моей мамы») в растерянности застыли перед неказистым траулером «Снегирь», где им предстоит проходить стажерскую практику. «И чего вы, асисяи, встали? Трап не видите?» – кричит им старпом (Василий Шипицын, известный по полицейским сериалам и фильму «Движение вверх»).

На борту – десяток мужиков, недовольных, что теперь придется нянькаться с салагами. «Лучше б я дома остался телевизор смотреть», – в сердцах бросает эмоциональный Геннадий (Александр Робак – Леня из «Эпидемии»). Он, как и остальные, немного лукавит: сквозь показное равнодушие к новичкам сквозит живая заинтересованность. Старшие должны обучить младших, инициация должна быть пройдена, а племя морских волков – принять пополнение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных