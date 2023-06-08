«Снегирь»: морские волки и овцы

На борту – десяток мужиков, недовольных, что теперь придется нянькаться с салагами. «Лучше б я дома остался телевизор смотреть», – в сердцах бросает эмоциональный Геннадий (Александр Робак – Леня из «Эпидемии»). Он, как и остальные, немного лукавит: сквозь показное равнодушие к новичкам сквозит живая заинтересованность. Старшие должны обучить младших, инициация должна быть пройдена, а племя морских волков – принять пополнение.