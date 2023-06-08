«Снегирь»: морские волки и овцы

«Снегирь»: морские волки и овцыВ прокат вышла новая картина Бориса Хлебникова о выживании в закрытом мужском сообществе в условиях шторма
Первокурсники мореходного училища Макс (Олег Савостюк, известный по фильму «Я иду искать») и Никита (сын режиссера Макар Хлебников, сыгравший главную роль в сериале «Пингвины моей мамы») в растерянности застыли перед неказистым траулером «Снегирь», где им предстоит проходить стажерскую практику. «И чего вы, асисяи, встали? Трап не видите?» – кричит им старпом (Василий Шипицын, известный по полицейским сериалам и фильму «Движение вверх»).
На борту – десяток мужиков, недовольных, что теперь придется нянькаться с салагами. «Лучше б я дома остался телевизор смотреть», – в сердцах бросает эмоциональный Геннадий (Александр Робак – Леня из «Эпидемии»). Он, как и остальные, немного лукавит: сквозь показное равнодушие к новичкам сквозит живая заинтересованность. Старшие должны обучить младших, инициация должна быть пройдена, а племя морских волков – принять пополнение.