«Узлы»: дом, который построил Берд

Дальнобойщик Берд (Роберт Саральп из «сНежного шоу» Славы Полунина) хочет поскорее на пенсию, и вот она, рукой подать. Дом для заслуженного отдыха – огромный дом, так, чтобы вся деревня завидовала, – уже почти построен. Жена – красавица Дина (Светлана Мамрешева, актриса «Гоголь-центра» и участница шоу «Голос»), совсем юная, соблазнами большого мира не испорченная. Повода для ревности не дает, но Берду он и не нужен. В рейсе все мысли его только о том, как там Дина дома одна. А вокруг нее рабочие-строители. Молодые. Красивые. Бизнес барахлит, стройка затягивается, жена вдруг проявляет характер – и Берд начинает злиться. И злобе его нет конца. По завязке сразу и не скажешь, но эта феминистская драма о мужской спеси – вольная экранизация легенды из нартского эпоса.