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«Узлы»: дом, который построил Берд

В прокат вышел дебютный фильм еще одного ученика Александра Сокурова
Николай Корнацкий , критик

Дальнобойщик Берд (Роберт Саральп из «сНежного шоу» Славы Полунина) хочет поскорее на пенсию, и вот она, рукой подать. Дом для заслуженного отдыха – огромный дом, так, чтобы вся деревня завидовала, – уже почти построен. Жена – красавица Дина (Светлана Мамрешева, актриса «Гоголь-центра» и участница шоу «Голос»), совсем юная, соблазнами большого мира не испорченная. Повода для ревности не дает, но Берду он и не нужен. В рейсе все мысли его только о том, как там Дина дома одна. А вокруг нее рабочие-строители. Молодые. Красивые. Бизнес барахлит, стройка затягивается, жена вдруг проявляет характер – и Берд начинает злиться. И злобе его нет конца. По завязке сразу и не скажешь, но эта феминистская драма о мужской спеси – вольная экранизация легенды из нартского эпоса.

Олег Хамоков – выпускник той самой знаменитой учебной мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарии, откуда вышли и Кантемир Балагов («Дылда»), и Кира Коваленко («Разжимая кулаки»), и Александр Золотухин («Мальчик русский»), и Владимир Битоков («Мама, я дома»), и Малика Мусаева («Клетка ищет птицу»). Все – участники и призеры Каннов, Венеции, Берлина. Иные однокурсники выпустили уже по два полных метра, Битоков успел даже снять сериал для видеосервиса («Хэдшот» для «Кинопоиска»). Хамоков – один из немногих студентов, кто остался в Нальчике, работает в ансамбле «Кабардинка» – дебютировал только сейчас.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных