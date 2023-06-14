По Амазонке потекли наркотики

Это идеальное убежище: огромные плохо контролируемые пространства, неохраняемые границы, безгласные и беззащитные индейцы. Тут процветают незаконные промыслы – от добычи золота и алмазов до вырубки ценной древесины, а также контрабанда всего и вся. Бандиты даже пытались разбить среди сельвы плантации коки и опиумного мака, но местные почвы не дали урожаев. Однако пресечь перевозку незаконных грузов на катерах и лодках в путанице речных протоков и рукавов и выслеживать маленькие самолеты, снующие над безбрежным зеленым морем, бразильские власти не могут. Потоки наркотиков с колумбийских и перуанских плантаций через Амазонию расходятся по городам Бразилии. А через порты Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белена, Салвадора – и Ресифи и далее по всему миру.