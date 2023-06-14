По Амазонке потекли наркотики

По Амазонке потекли наркотикиПреступные группировки ставят под контроль экваториальные леса Бразилии
В начале июня экс-глава полиции бразильского штата Амазонас Александр Сарайва заявил: «Я видел, как государство потеряло контроль над общественной безопасностью в Рио-де-Жанейро. И если сегодня ничего не будет сделано с точки зрения общественной безопасности в Амазонии, мы столкнемся с Рио-де-Жанейро размером с континент».
Еще в начале 1990-х гг. бандиты с боями выдавили полицию из фавел Рио-де-Жанейро – трущоб, занявших гористую местность вокруг города. С тех времен фавелы Рио находятся под властью ОПГ «Красная команда» (CV). Трущобы Сан-Паулу, крупнейшего города страны, контролирует банда «Первое столичное командование» (PCC), еще 15 мафиозных группировок действует в городах поменьше. Амазонской низменностью, которая занимает треть территории Бразилии, бандиты почти не интересовались. Обширного рынка сбыта наркотиков, которые приносят основные барыши бразильским ОПГ, здесь не было. На 5 млн кв. км живет от силы 700 000 индейцев, которые кормятся охотой, собирательством и примитивным подсечно-огневым земледелием.
Ситуацию изменил президент Бразилии Жаир Болсонару, руководивший страной с января 2019 г. по январь 2023 г.: полиция и армия по его инициативе пошли атакой на преступность в городах. Зачистка фавел производилась с использованием бронетехники и вертолетов. Были конфискованы десятки тонн наркотиков и тысячи стволов, целый легион бандитов отправился в тюрьмы – и режим в этих тюрьмах значительно ужесточился. Конечно, говорить о полной победе над преступностью в городах Бразилии не приходится. Но в этой неспокойной обстановке мафия перебросила часть своих операций в леса Амазонии.
Это идеальное убежище: огромные плохо контролируемые пространства, неохраняемые границы, безгласные и беззащитные индейцы. Тут процветают незаконные промыслы – от добычи золота и алмазов до вырубки ценной древесины, а также контрабанда всего и вся. Бандиты даже пытались разбить среди сельвы плантации коки и опиумного мака, но местные почвы не дали урожаев. Однако пресечь перевозку незаконных грузов на катерах и лодках в путанице речных протоков и рукавов и выслеживать маленькие самолеты, снующие над безбрежным зеленым морем, бразильские власти не могут. Потоки наркотиков с колумбийских и перуанских плантаций через Амазонию расходятся по городам Бразилии. А через порты Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белена, Салвадора – и Ресифи и далее по всему миру.
Свою власть в джунглях мафия устанавливает привычными методами. Количество убийств в Амазонской низменности выросло до 100 на 100 000 жителей – такой же уровень регистрируют в так называемых мировых столицах насилия: Каракасе, Сьюдад-Хуаресе, Сан-Сальвадоре. Истреблению подлежат все, кто не согласен с властью преступников: чиновники, полицейские, фермеры, священники, правозащитники. 5 июня 2022 г. на реке Жавари, важной транспортной артерии на пути наркотрафика, киллеры мафии застрелили влиятельного индейского вождя Бруно Перейру и британского журналиста-правозащитника Доминика Филлипса.
Осенью 2022 г. мафия активно поддерживала левого кандидата в президенты Инасио Лулу да Силву. Этот политик не замечен в симпатиях к ОПГ, но бандиты считали, что хуже, чем при Болсонару, уже просто не может быть. Когда стало известно о победе Лулы, в тюрьмах устраивали настоящие карнавалы – бандиты праздновали успех «своего парня». Члены CV и PCC, уставшие кормить ядовитых пауков на Амазонке и отстреливаться от кайманов в болотах Пантанал, рассчитывали вернуться в родные фавелы.
Но Лула обманул их ожидания. Его президентство началось с небывалой по масштабам военной акции против незаконной золотодобычи в штате Рорайма в феврале 2023 г. С приисков в землях индейцев яномами, которые контролировал клан PCC, было изгнано 20 000 старателей. Лидер местных бандитов Сандро Мораес де Карвальо, известный как Президенте, погиб в перестрелке с солдатами. А министром климата и окружающей среды с большими полномочиями (включая контроль за лесами Амазонки) Лула назначил Марину Силву, у которой своя личная война с бандитами. Марина Силва начинала общественную деятельность вместе с Шику Мендесом – самым известным бразильским защитником индейцев, убитым в 1988 г. Новый министр также дружила с Перейрой и Филлипсом, погибшими год назад.
Война за Амазонию только начинается. От наркотрафика бразильская сельва получает $25 млрд в год, и многие местные жители заинтересованы в этих доходах. Часть индейцев вовлечена в преступные операции, многие вожди запуганы либо подкуплены картелями.
Не способствует победе над бразильскими наркокартелями и международная обстановка. В соседней Колумбии, главном мировом производителе кокаина, президент Густаво Петро предлагает легализовать наркотики и пытается заключить мир с бандами – в результате борьба с преступностью ослабла. В Перу власть неустойчива – в прошлом декабре традиционная элита добилась импичмента левого президента Педро Кастильо, но столкнулась с неповиновением населения, и преступные группировки активизировались. В Боливии правительство практически не контролирует восточные департаменты, через которые в Бразилию течет поток наркотиков.
Позиции наркокартелей в экономике Бразилии меж тем усиливаются: только продажа и трансферт кокаина составляют 4% ВВП страны, а есть еще героин, экстази и амфетамины, не говоря о полулегализованной марихуане. Воротами в Европу для бразильских наркокартелей выступает Бельгия. И если в 2015 г. бельгийская таможня изъяла всего 293 кг кокаина, прибывшего из Бразилии, то в 2022 г. этот объем составлял уже 15,9 т.
Наркотрафик через амазонскую сельву растет, а значит, растет здесь и число людей, вовлеченных в незаконные операции. Эти люди не горят желанием сменить профессию и заняться, например, альтернативной энергетикой или утилизацией мусора. В таких условиях правительству Бразилии придется напрягать все силы и мобилизовать против оргпреступности все, что только можно, в противном случае Амазония окажется в руках бандитов, что будет означать социальную, политическую и экологическую катастрофу в регионе, размером сравнимом со всей Европой.