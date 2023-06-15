«Реквием»: барокко на «Рассвете»Музыкант-аутентист и композитор Руст Позюмский представит в Москве свое первое масштабное сочинение
Сообщение о том, что Руст Позюмский, известный петербургский исполнитель на виоле да гамба и других старинных струнных инструментах, написал реквием, строго следующий структуре канонической заупокойной мессы, на первый взгляд может показаться вполне обыденным. Для специалиста по барокко, продолжающего упрямо натягивать на свои инструменты жильные струны вместо гораздо более практичных стальных, классический реквием – просто еще одно проявление «игры в аутентику».
Но 20 июня в московском концертном зале «ДК «Рассвет» игра, надо признать, окажется довольно масштабной. 45-минутное сочинение в 11 частях написано для четырех солистов – сопрано, альта, тенора и баса, хора (в этом качестве выступает вокальный ансамбль Questa musica), облигатного цинка (старинный деревянный духовой инструмент), консорта виол, бассо континуо (виола, виолон и клавесин) и ударных. Полное барокко!
Впрочем, в XIX–XXI веках было написано немало «светских» реквиемов, включая сочинение 1985 г. Эндрю Ллойд Уэббера с явственными элементами рок-оперы. Сам Позюмский в разговоре с «Ведомостями» признал, что его реквием тоже не лишен таких элементов. И это совершенно неудивительно, если знать предысторию его появления. 47-летний Руст Позюмский окончил петербургскую консерваторию как альтист, факультативно занимаясь на кафедре специальной композиции и импровизации у профессора Геннадия Банщикова. Тонкостям исполнения музыки барокко Позюмский обучался под руководством одной из основоположниц аутентичного исполнительства старинной музыки, нидерландки Марии Леонхардт, которая в 1990-е гг. специально приезжала в Петербург передавать молодым петербургским музыкантам свои секреты. Еще один его учитель – скрипач Андрей Решетин, пользующийся уважением коллег как худрук и первая скрипка первого барочного оркестра в России – «Оркестра Екатерины Великой». Но гораздо шире Решетин известен как скрипач «Аквариума» на протяжении пяти трудных перестроечных лет.
И от Решетина, видимо, перекидывается мостик к собственным рок-проектам Позюмского, которым он отдал щедрую дань, начиная с 1998 г. Не забывая при этом и о многочисленных проектах барочных. Так, в 2016 г. в составе ансамбля Barocco Concertato он стал лауреатом Международного конкурса ван Вассенаера в Утрехте (Нидерланды). Новый этап, выведший интерес к старинной и аутентичной музыке на иной уровень, начался в 2017 г., когда Позюмский совместно с обладательницей хрустального сопрано, выпускницей Института Марка Блока РГГУ (историческая антропология) Алисой Тен основал барочный ансамбль Two Daughters и подготовил ряд программ на стыке аутентичной, фольклорной и современной музыки.
Но это была еще известность в узких меломанских кругах Петербурга. Настоящий прорыв произошел летом 2021 г., когда этот дуэт вместе с универсальным контрабасистом Владимиром Волковым (в настоящее время, помимо прочего, постоянным участником рок-группы «АукцЫон») и еще одним виолистом, Владимиром Гаврюшовым, выпустил альбом Eliot Songs. Как нетрудно догадаться, он в стихах Т. С. Элиота. Труднее было ожидать, что старинная виола да гамба вдруг начнет выдавать на нем нешуточный свинг на жильных струнах.
А в начале прошлого года Позюмский с единомышленниками, объединившимися в ансамбль Novoselie, подготовили (и тоже записали) программу «Славен мир». В ней он, взяв за основу «петровские канты» – особый русский «переходный» музыкальный жанр начала XVIII века, – сочинил дюжину собственных авторских песен. Сыгранных и спетых так, словно на дворе не 2022 г., а 1722-й. И европейская музыка такая же новинка в России, как европейское платье.
Нынешний полномасштабный реквием – естественное продолжение этой музыкальной и человеческой истории. А главное – этого подхода: использовать старинную музыку и старинное звукоизвлечение не как музейный экспонат, с которого можно только осторожно сдувать пылинки, а как основу для живого современного творчества, откликающегося на нужды и заботы дня – как откликались на них реквиемы Моцарта, Верди и Бриттена. «Слушатели реквиема окажутся «в пространстве между церковным чтением, рэперской читкой и фольклорным ритуальным наговором», следует из афиши мероприятия. Такой современный подход может и насторожить блюстителей чистоты аутентики.
Для каждой части своего реквиема композитор сам написал русские поэтические тексты, лишь отдаленно перекликающиеся с каноническими латинскими. «Господи, помилуй нас грешных, Твоих от века детей безутешных!» – так начинается его Kyrie eleison. «Я беру основную мысль, основной подход Мартина Лютера, – пояснил «Ведомостям» композитор, – сделать текст службы понятным для современного человека».
Такое сочинение, как реквием, – серьезное испытание не только композиторских, но и душевных сил автора. И сам он отдает себе в этом отчет. «Эти псалмы, оформленные то как церковные чтения, то как рэп-баттл, несущие в себе каноническую идею, но рассказанную в категориях сегодняшнего дня, стали для меня некоей суммой опыта последних двух лет. Опыта и человеческого, и композиторского и поэтического», – признается Позюмский.