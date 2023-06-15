«Реквием»: барокко на «Рассвете»

Впрочем, в XIX–XXI веках было написано немало «светских» реквиемов, включая сочинение 1985 г. Эндрю Ллойд Уэббера с явственными элементами рок-оперы. Сам Позюмский в разговоре с «Ведомостями» признал, что его реквием тоже не лишен таких элементов. И это совершенно неудивительно, если знать предысторию его появления. 47-летний Руст Позюмский окончил петербургскую консерваторию как альтист, факультативно занимаясь на кафедре специальной композиции и импровизации у профессора Геннадия Банщикова. Тонкостям исполнения музыки барокко Позюмский обучался под руководством одной из основоположниц аутентичного исполнительства старинной музыки, нидерландки Марии Леонхардт, которая в 1990-е гг. специально приезжала в Петербург передавать молодым петербургским музыкантам свои секреты. Еще один его учитель – скрипач Андрей Решетин, пользующийся уважением коллег как худрук и первая скрипка первого барочного оркестра в России – «Оркестра Екатерины Великой». Но гораздо шире Решетин известен как скрипач «Аквариума» на протяжении пяти трудных перестроечных лет.