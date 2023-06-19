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На пороге мирового финансового цунами

К чему ведут игры США с потолком госдолга
Никита Кричевский , доктор экономических наук, профессор

«Противоречие ведет вперед». Этой фразой великого Георга Гегеля глава «Роснефти» Игорь Сечин закончил свой доклад на ПМЭФ-2023. Выступление, которое можно назвать «бальзамом на душу» экономисту.

Здесь же вспомним другого выдающегося мыслителя, Мартина Лютера Кинга: «Предельное мерило ценности человека – не то, как он ведет себя в часы уюта и удобства, а то, как он держится во времена борьбы и противоречий».

Такие времена настали, в экономике – точно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных