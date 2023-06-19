На пороге мирового финансового цунами

На пороге мирового финансового цунамиК чему ведут игры США с потолком госдолга
«Противоречие ведет вперед». Этой фразой великого Георга Гегеля глава «Роснефти» Игорь Сечин закончил свой доклад на ПМЭФ-2023. Выступление, которое можно назвать «бальзамом на душу» экономисту.
Здесь же вспомним другого выдающегося мыслителя, Мартина Лютера Кинга: «Предельное мерило ценности человека – не то, как он ведет себя в часы уюта и удобства, а то, как он держится во времена борьбы и противоречий».
Такие времена настали, в экономике – точно.
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