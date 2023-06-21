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Террористы атакуют христианскую Африку

На место разрушенных европейцами традиционных сообществ приходят радикальные исламисты
Евгений Трифонов , политолог

Группа боевиков 16 июня разгромила школу в угандийском поселке Мпондве, убитыми и пропавшими без вести сейчас считаются 42 ребенка. Нападения на школы – фирменный почерк исламских террористов: они хотят посеять максимальный ужас и панику, сломить волю к сопротивлению. Подобные акции в Нигерии и Камеруне проводило движение «Боко харам», периодически они происходят и в Афганистане.

Напавшие на школу боевики связаны с группировкой «Альянс демократических сил» (АДС) – крылом «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено на территории РФ), которое действует в Конго и Уганде. АДС вышла на сцену еще в 1995 г. и поначалу ее идеология была крайне невнятной. Но позже АДС объявила, что придерживается радикального исламизма, а в 2016 г. ее лидер Муса Сека Балуку присягнул ИГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных