Террористы атакуют христианскую Африку

Напавшие на школу боевики связаны с группировкой «Альянс демократических сил» (АДС) – крылом «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено на территории РФ), которое действует в Конго и Уганде. АДС вышла на сцену еще в 1995 г. и поначалу ее идеология была крайне невнятной. Но позже АДС объявила, что придерживается радикального исламизма, а в 2016 г. ее лидер Муса Сека Балуку присягнул ИГ.