«Райцентр»: будут резать, будут бить

«Райцентр»: будут резать, будут битьНа видеосервисе «Иви» вышла кроваво-черная комедия от продюсеров «Нулевого пациента»
Встреча выпускников в райцентре Вармалей сразу пошла не так. Веселье еще толком не началось, а из местной речки уже выловили труп – за рулем машины, пролежавшей на дне 20 лет. «Чье же это тело?» – недоумевает местный участковый Вася (Иван Добронравов – повзрослевший мальчик из «Возвращения» Андрея Звягинцева, играл в «Нулевом пациенте» и «Методе»). Всех остальных вармалейцев интересует вещь более приземленная. Точнее, приземлившаяся. В термосе водителя-утопленника нашелся мигающий синий камень. Очевидно, это и есть тот самый знаменитый метеорит, пропавший в здешних местах при странных обстоятельствах как раз 20 лет назад. Где-нибудь в Америке он стоит миллионы долларов – за такие деньги можно и обмануть, и предать, и убить. Что и доказали вармалейцы в полной мере.
Черная комедия тяжко приживалась на российской почве вплоть до самого последнего времени, и сериал «Райцентр», снятый компанией «Среда» для видеосервиса «Иви», будто бы махом пытается закрыть всю накопившуюся недостачу. Восемь серий даже не по 20, а по 40–50 минут (23 июня онлайн-кинотеатр выложил сразу весь сезон). Десятки персонажей – причем события разворачиваются в двух временных пластах, в 1994 и 2014 гг., и костяк главных героев играет по две труппы артистов, постарше и помладше. Концентрация событий такая, что хватило бы на несколько сериалов, а сопоставимым показателем смертности похвастается не каждый боевик. Удивительная кровожадность для сценариста Ирины Пивоваровой, которая раньше спасала жизни в медицинской мелодраме «Склифосовский». На «Райцентре» она выступила еще и как шоураннер.