«Райцентр»: будут резать, будут бить

Черная комедия тяжко приживалась на российской почве вплоть до самого последнего времени, и сериал «Райцентр», снятый компанией «Среда» для видеосервиса «Иви», будто бы махом пытается закрыть всю накопившуюся недостачу. Восемь серий даже не по 20, а по 40–50 минут (23 июня онлайн-кинотеатр выложил сразу весь сезон). Десятки персонажей – причем события разворачиваются в двух временных пластах, в 1994 и 2014 гг., и костяк главных героев играет по две труппы артистов, постарше и помладше. Концентрация событий такая, что хватило бы на несколько сериалов, а сопоставимым показателем смертности похвастается не каждый боевик. Удивительная кровожадность для сценариста Ирины Пивоваровой, которая раньше спасала жизни в медицинской мелодраме «Склифосовский». На «Райцентре» она выступила еще и как шоураннер.